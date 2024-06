Panterji so se izognili zgodovinskemu zasuku, Stanleyjev pokal gre na Florido

Hokejisti Florida Panthers so prvič v zgodovini osvojili naslov v severnoameriški ligi NHL. Na sedmi tekmi finala za Stanleyjev pokal so v domači dvorani v Sunrisu z 2:1 premagali Edmonton Oilers in jim preprečili popoln preobrat v seriji. Florida je namreč že vodila s 3:0 v zmagah, a so naftarji izsilili sedmo tekmo.

Dvoboj je v 16. minuti druge tretjine odločil Sam Reinhart, ki je Stuarta Skinnerja (19 obramb) po protinapadu premagal z desne strani na bližnji strani.

Pred tem je v četrti minuti domače v vodstvo popeljal Carter Verhaeghe, potem ko je pred vrati sijajno preusmeril plošček Evana Rodriguesa takoj po izteku prednosti hokejista več na ledu. V sedmi minuti je izenačil pred vrati osamljeni Mattias Janmark po dolgi podaji Codyja Cecija.

Florida je prvič osvojila Stanleyjev pokal, v finalu pa je igrala tretjič. V sezoni 1995/96 je morala priznati premoč zasedbi Colorado Avalanche (0:4), lani pa jo je ugnalo še moštvo Vegas Golden Knights (1:4).

Veselje hokejistov Floride po naslovu prvaka. FOTO: Elsa Getty/AFP

Florida in Tampa Bay Lightning sta sicer igrali v finalu v zadnjih petih sezonah. Leta 2020 in 2021 so sveti gral hokeja osvojili Lightning, ki so nato naslednje leto v finalu izgubili. Letos so hokejisti Floride le prijeli v roke 89,5 cm visok ter 15,6 kg težak pokal. Prvi ga je po ledu razkazoval kapetan Aleksander Barkov in ga nato predal vratarju Sergeju Bobrovskemu, ki je ponoči ustavil 23 od 24 strelov tekmeca.

Florida je v seriji že vodila s 3:0. Zdelo se je, da je na dobri poti, da predčasno stre tekmeca, a se je Edmonton vrnil s tremi učinkovitimi napadalnimi predstavami. Na naslednjih treh tekmah je dosegel kar 18 golov in izsilil odločilno sedmo tekmo. Domači hokejisti so na njej naftarjem preprečili, da bi po 82 letih postali druga ekipa po Toronto Maple Leafs, ki je v finalu nadoknadila navidez nemogoč zaostanek.

Edmonton je v osmem finalu tretjič ostal praznih rok in podaljšal 34-letno sušo od zadnjega naslova. Petega in s tem zadnjega so v sezoni 1989/90 osvojili proti Boston Bruins (4:1), od tedaj pa so v finalu drugič ostali praznih rok. To se je zgodilo tudi v sezoni 2005/06, ko so bili boljši Carolina Hurricanes prav tako po sedmih tekmah. V eri legendarnega Wayna Gretzkyja je Edmonton osvojil štiri naslove.

V nič kaj veliko uteho bo naftarjem nagrada Conn Smythe, ki jo je prejel kapetan Connor McDavid za najboljšega igralca končnice. Postal je šele šesti hokejist v zgodovini, ki je nagrado prejel kljub temu, da je igral za poraženo moštvo. Nazadnje je to uspelo vratarju Anaheim Ducks Jean-Sebastianu Gigueru v sezoni 2002/03.

McDavid je v celotni končnici dosegel 42 točk v 25 tekmah, kar je četrti najboljši izkupiček v zgodovini. Rekorder še naprej ostaja nekdanji naftar Gretzky, ki je ob naslovu Edmontona leta 1985 dosegel 47 točk na vsega 18 tekmah.