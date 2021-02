Žan Kranjec bo napadel z desetega mesta

Francoz Mathieu Faivre je postavil najboljši čas na prvi progi moškega veleslaloma za svetovni pokal v Banskem v Bolgariji. Svetovnemu prvaku se je najbolj približal Hrvat Filip Zubčić, ki zaostaja 11 stotink sekunde. Slovenski veleslalomist Žan Kranjec je z zaostankom 1,55 sekunde deseti. Na drugo progo se bodo podali ob 13. uri.



Faivre je odlično formo s svetovnega prvenstva, kjer je osvojil naslova svetovnega prvaka v veleslalomu in paralelnemu veleslalomu, prenesel tudi na prvo tekmo svetovnega pokala po Cortini d'Ampezzo. Pri vrhu sta dva Francoza. Vodilni v skupnem in veleslalomskem seštevku svetovnega pokala Alexis Pinturault, ki je dobil zadnje tri veleslalome v svetovnem pokalu, je tretji z zaostankom 23 stotink sekunde.

Po Banskem le še Kranjska Gora in Lanzerheide

Ta konec tedna bomo spremljali generalko za prireditev pri nas na Gorenjskem. Po Banskem bosta namreč na sporedu še dva veleslaloma, in sicer 13. marca v Kranjski Gori ter finalni 20. marca v Lenzerheideju.

