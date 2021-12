Gledalci ne bodo skočili v novo leto

Potem ko so še pred dnevi prireditelji avstrijskega dela novoletne skakalne turneje sporočili, da bo njihovi tekmi lahko spremljalo omejeno število gledalcev, je danes prišlo do spremembe. Tako kot v Nemčiji po novem ne bo gledalcev niti na avstrijskem delu tekmovanja. Pred tremi dnevi so bili v Innsbrucku in Bishofshofnu, na avstrijskih postajah turneje, ki bo letos doživela že 70. izvedbo, še optimisti. Takrat so sporočili, da bosta njihovi tekmi ob upoštevanju koronskih pravil lahko sprejeli 4000 navijačev v Innsbrucku in 3500 v Bischofschofnu, kjer se bo tekmovanje končalo 6. januarja.

Že prej je bilo znano, da na tekmah na nemških prizoriščih, v Oberstdorfu in Garmisch-Partenkirchnu, gledalcev zaradi ostrejših zahtev in omejitev v Nemčiji ne bo. Danes pa je podobno odločitev sprejela še avstrijska smučarka zveza (ÖSV). »Obžalujemo takšno odločitev, ki bo prizadela gledalce in športnike, a želimo oblastem pomagati v prizadevanjih pri omejevanju koronske pandemije,« so sporočili iz zveze.

Odločitev o gledalcih pa ne bo prizadela le ljubiteljev smučarskih skokov. Velja namreč za vse tekme v svetovnih pokalih, ki jih bo v prihodnjih dneh gostila Avstrija, tudi za tiste v alpskem smučanju in deskanju v Flachauu, Zauchenseeju, Bad Gasteinu in Simonhöheju.