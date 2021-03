Norvežan Halvor Egner Granerud, ki je moral v sredo predčasno končati nastope na 53. svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu zaradi pozitivnega testa na novi koronavirus, je danes izvedel veselo novico. Ker pri Mednarodni smučarski zvezi (FIS) ne bodo nadomestili vseh tekem odpadle norveške turneje, je Granerud že osvojil veliki kristalni globus.



Smučarska zveza Slovenije (SZS) si je po odpovedi tekmovanj svetovnega pokala na Norveškem prizadevala, da omogoči dodatne tekme v Planici. Zaradi težav pri iskanju sponzorjev pa bo v dogovoru s Fisom v dolini pod Poncami le ena dodatna tekma na finalu sezone na letalnici bratov Gorišek.



Planica bo tako ob koncu letošnje sezone gostila tri posamične in eno ekipno tekmo. Dodatna četrtkova bo nadomestila tekmo, ki bi morala biti 21. marca na letalnici v Vikersundu. To že pomeni, da je Granerud, ki je to sezono nanizal 11 zmag v svetovnem pokalu, predčasno osvojil veliki kristalni globus. Norvežan bi se skupne zmage v svetovnem pokalu veselil že zadnji vikend pred SP v romunskem Rasnovu, a je bil po zmagi diskvalificiran zaradi neustreznega dresa. Štiriindvajsetletni Granerud, ki pred to sezono ni niti enkrat zmagal v svetovnem pokalu, je to zimo za svojo prvo skupno zmago nabral neulovljivih 1544 točk, saj Nemec Markus Eisenbichler na drugem mestu tri posamične tekme pred koncem zaostaja za 526 točk. Tretji je Poljak Kamil Stoch (944), najboljši Slovenec Anže Lanišek (749) pa je šesti.



Direktor svetovnega pokala v smučarskih skokih Sandro Pertile je potrdil, da bodo imeli skakalci pred finalom pod Poncami, ki bo od 25. do 28. marca, dva prosta konca tedna tekmovanj. Od 13. do 14. marca ter od 20. do 21. marca tekem svetovnega pokala za skakalce namreč ne bo.

