Gut-Behrami do 27. zmage, Ferkova 16., Štuhec odstopila,

Ilka Štuhec prvič v sezoni in izpeljala tekme. FOTO: Leon Vidic/Delo

Maruša Ferk je z zelo solidno predstavo za osem stotink zgrešila 15. mesto. FOTO: Christian Hartmann/Reuters

Švicarkaje zmagovalka drugega superveleslaloma v sezoni svetovnega pokala v alpskem smučanju. S št. 5 je kljub napakam 29-letnica najhitreje izpeljala zahtevno postavitev, ki je terjala veliko odstopov in prekinitev tekme v mondenem avstrijskem smučarskem središču St. Antonu. Dosegla je že 27. zmago v svetovnem pokalu.Vsega 16 stotink sekunde je zaostala Italijanka, na zmagovalni oder pa je stopila še ena Švicarka(0,20).Med petnajstimi prvokategornicami so odstopile štiri tekmovalke. Med osmoljenkami sta bili tudi včerajšnja zmagovalka smukain Slovenka. Mariborčanka od štarta do odstopa ni ujela ritma, usodna pa je bila zadnja zahtevnejša postavitev vrat pred ciljem. Odstopila je prvič v sezoni.Številne odstope je z zelo solidnim smučanjem izkoristila. S štartno številko 37 je z zaostankom 2,15 sekunde osvojila najboljšo uvrstitev v sezoni, 16. mesto.Naslednja ženska postaja tekmovalk v hitrih disciplinah bo Crans Montana, pred odhodom na februarsko svetovno prvenstvo v Cortini d'Apmezzo Štuhčevo čaka še tekma v Garmisch-Partenkirchnu.Ženska karavana alpskih smučark se zdaj seli v Flachau, kjer bo v torek slalomska preizkušnja, konec naslednjega tedna pa bo v Kranjski Gori »zlata lisica« z dvema veleslalomskima preizkušnjama.V skupni razvrstitvi svetovnega pokala je na vrhu še naprej Slovakinja. Zbrala je 649 točk, Gutova se je povzpela na 5. mesto (390) in je vodilna tudi v superveleslalomski skupni razvrstitvi (145 točk), Štuhčeva je skupno 17. (142) v svetovnem pokalu. Po dveh tekmah v superveleslalomu ima Štuhčeva le točko več od Ferkove, 16:15.