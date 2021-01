Hadalin na repu trideseterice v smučarskem svetišču

Francoz Alexis Pinturault (2:18,36) je v 24 urah dobil še drugi veleslalom na eni najzahtevnejših prog v svetovnem pokalu alpskih smučarjev v Adelbodnu. Drugo mesto je osvojil Hrvat Filip Zubčić (1,26), tretje mesto je pripadlo Švicarju Loicu Meillardu (+1,65). Štefan Hadalin je tekmo končal na 29. mestu.



Pinturault je z izjemno finalno vožnjo, ko je prikazal veleslalom za učbenike, prišel do svoje 17. veleslalomske zmage in 33. zmage v svetovnem pokalu. Švicar Meillard, ki je vodil po prvi vožnji, na drugi progi ni bil kos Francozu na vrhu. V finalu ga je prehitel tudi Zubčić, ki je bil na prvi progi peti.



Konec tedna v Bernskem višavju se bo sklenil v nedeljo s slalomom, na katerem bosta Slovenijo zastopala Hadalin in Aljaž Dvornik.

