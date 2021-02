Hrbet ni pikov as, a v rokavu ima časovnega aduta

Po prisilnem počitku že pili formo. FOTO: Alessandro Garofalo/Reuters

Podzavestni odziv

19.

februarja bo veleslalom na SP, tri dni prej še paralelni veleslalom, oboje z Žanom Kranjcem

V ponedeljek se bo v Cortini d'Ampezzo začelo 46. svetovno prvenstvo v alpskem smučanju. Slovenija je na zadnjem v Åreju leta 2019 osvojila zlato (, smuk) in srebrno (, alpska kombinacija) odličje, pred novim SP pa je še posebno v ospredju. Ta še nima kolajne z velikih tekmovanj, na zadnjem belem mundialu na Švedskem je bil peti, leto prej, torej 2018, je na olimpijskih igrah prismučal na četrto mesto. V veleslalomu bo žlahtno kovino napadal tudi v Italiji. A po decembrski smrti očeta je zavoljo januarske poškodbe hrbta ta želja stopila korak nazaj.»V zadnjem tednu se glede poškodbe počutim že dosti bolje. Nekaj treningov na snegu sem že opravil in v zavojih dodajal energijo. Na treningih v Trbižu, en dan sem bil tudi v Kranjski Gori, sem smučal dokaj normalno, zadovoljen sem. Najprej sem sicer začel s telesnimi pripravami, v začetku po prilagojenem programu, nato sem krenil na sneg,« pravi 28-letnik iz Bukovice pri Vodicah.»V času okrevanja sem si spočil glavo in telo, dobro sem izrabil čas prisilne prekinitve. To obdobje ni bilo izgubljeno, vse skupaj me ne skrbi preveč. Lačen sem tekmovanj. Nisem pozabil smučati, z zaupanjem vase, v hrbet, opremo, verjamem, da sem na svetovnem prvenstvu lahko med najboljšimi. Je pa tudi tako, da lahko pokažeš svoje najboljše vožnje in izpolniš ta cilj, ter na koncu zmagaš, lahko pa si tudi peti ali deseti,« pravi Žan Kranjec.V letošnji sezoni svetovnega pokala je bil 5. decembra drugi v Santa Caterini, pred Adelbodnom, lani je bil tam zmagovalec, v začetku januarja ga je uščipnilo v hrbtu. »Nikoli se nisem ubadal s tem, kaj bi lahko bolje storil v preteklosti. Treba je postoriti nekaj, da bo bolje v prihodnjih časih. Hrbet je bil pač vedno bolj dovzeten za bolečine. Marsikaj se da preprečiti, menim, da je tudi minimalna možnost, da se kaj podobnega ponovi.Bomo pa na svetovnem prvenstvu videli, kako sem bom podzavestno odzval na vse to. Namreč, na začetku sem se zavestno še bal, da se mi poškodba ne bo ponovila, a sem na zdajšnjih treningih dobil potrdilo, da moj hrbet zdrži tudi vožnje, kot so na tekmovanjih,« doda Žan Kranjec, v lanski zimi četrti v skupnem veleslalomskem seštevku svetovnega pokala. »Zaradi dveh izpuščenih tekem v Adelbodnu se bo težko bojevati za veliki kristalni globus discipline ali za uvrstitev med prve tri. Zato sem v sezoni obrnil nov list. Če bom osredotočen na svoje smučanje, na to, kar imam, ne pa na to, česar nimam, bom pokazal, kaj zmorem.«Glavni slovenski trener za tehnične disciplinepa je dodal: »Za Žana je ta sezona zelo težka. Če bi bilo svetovno prvenstvo danes, Žan še ne bi bil pripravljen za nastop, a do veleslalomske tekme na SP imamo še nekaj več kot dva tedna časa. Še prej pa bo nastopil v paralelnem veleslalomu.«