Hrobat ob boku najboljših, točke tudi za Čatra

Švicarska prevlada v svetovnem pokalu alpskih smučarjev se nadaljuje. Na smuku v Bormiu je prvo zmago v karieri dosegel Alexis Monney, ki pred tem ni bil boljši kot osmi. Štartal je s številko 19 in prehitel rojaka Franja von Allmena za 24 stotink sekunde. Tretji je bil Kanadčan Cameron Alexander (+0,72).

Na legendarni progi Stelvio, na kateri jo je včeraj na treningu skupil Cyprien Sarrazin, je bil odličen tudi Miha Hrobat. Za tretjim Alexandrom je zaostal zgolj 15 stotink sekunde in zasedel sedmo mesto (+0,87. Četrti je bil domačim Mattia Casse, peti pa vodilni v smukaški razvrstitvi Marco Odermatt.

Alexis Monney je presenetljivi zmagovalec smuka. FOTO: Denis Balibouse/Reuters

S številko 41 je bil soliden Martin Čater, ki je bil 26. (+2,51). Nejc Naraločnik je bil daleč od točk (+4,35). Jutri bo v Bormiu še superveleslalom. V smukaškem seštevku so na vrhu štirje Švicarji, tik za njimi pa Hrobat.

»Zdi se mi, da mi je uspela zelo dobra vožnja. Sem zadovoljen, sploh zgornji del je bil v bistvu zelo dober, po dveh treningih, ko nisem bil najbolj v ospredju. Sem vesel, da sem na tekmi še zmeraj znal pokazati tisto, kar znam," je bil komentar Hrobata po tekmi. Škoda, spodaj me je malo presenetil val, odprlo me je, izgubil sem malo hitrosti proti cilju, kar se takoj pozna na času, tistih 15 stotink do stopničk lahko takoj najdem. Še sem zraven, upam, da to formo po novoletnem premoru prenesem v Wengen,« je povedal Kranjčan, lani 11. na tem smuku.