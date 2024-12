Slovenski dvojec na slovitem Stelviu kot Tadej Pogačar

V nadaljevanju preberite:

Karavana svetovnega pokala v alpskem smučanju se v dneh božičnih praznikov – podobno kot skakalna in tekaška druščina – kaj prida ne more sprostiti. Koledar sezone ponuja pomembne prihajajoče preizkušnje, te bodo ob koncu zadnjega tedna v koledarskem letu 2024 privabile tudi pozornost slovenskih privržencev. Najzvestejši bodo lahko prebujeno moško smukaško vrsto spremljali v Bormiu, naša dekleta v tehničnih disciplinah pa na še bližjem Semmeringu. Obenem se je začelo odštevanje do njihovega nastopa v Kranjski Gori 4. in 5. januarja.