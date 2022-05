Hrovatova v karanteni, Slokarjeva na počitnicah

Zbor panoge za alpsko smučanje bo na seji čez en teden potrjeval programe ekip za sezono 2022/23, katere vrhunec bo svetovno prvenstvo v Courchevel/Meribelu prihodnjega februarja. V reprezentanco se bo uradno s 1. junijem vrnil Denis Šteharnik, ki bo odgovoren za Nejo Dvornik in Meto Hrovat, je potrdil vodja reprezentanc Janez Slivnik. Vodstvo reprezentanc je uspelo zapolniti trenersko vrzel po odhodu italijanskega strokovnjaka Livia Magonija, nekdanjega trenerja slovenske superšampionke Tine Maze, ki je v minuli sezoni trenersko skrbel za Meto Hrovat. Sodelovanje Gorenjke z zvenečim trenerjem se je na željo tekmovalke predčasno končalo že po eni sezoni. Rezultatsko se sezona za tekmovalko iz Podkorena ni izšla po načrtih, ostala je brez tako želenih stopničk, za nameček pa se je na zadnji tekmi sezone še poškodovala.

»Vse, kar lahko povem, je, da smo pripravili predloge, ki pa jih mora še potrditi zbor panoge. Pri puncah veste, da Magoni ne bo več trener v reprezentanci, naš predlog je, da ga zamenja Šteharnik,« je dejal Slivnik. Ženski del reprezentance za svetovni pokal sicer ne bo doživel večjih pretresov. Sergej Poljšak ostaja odgovorni trener ženske reprezentance, pod njegovo neposredno pristojnostjo sta Ana Bucik in Tina Robnik.

Boštjan Božič bo še naprej kot trener odgovoren za Andrejo Slokar, ki je v minuli zimi navdušila z dvema zmagama v svetovnem pokalu. Nekdanji glavni trener ženske ekipe Šteharnik je po koncu večletnega sodelovanja s smučarsko zvezo skrbel za mlado Nejo Dvornik. To bo počel tudi v prihodnje, hkrati pa bo pod njegovo pristojnostjo Meta Hrovat, s katero želi Šteharnik zastaviti dolgoročni načrt sodelovanja z vrhuncem na naslednjih olimpijskih igrah leta 2026 v Cortini d'Ampezzo. »Naš načrt je, da imamo vse najboljše tekmovalke skupaj,« je ocenil Slivnik.

Štefan Hadalin naj bi imel bolj individualen pristop ter imel trenerja, ki bi bil odgovoren zgolj zanj. FOTO: Tadej Regent

Štuhčeva še ni razkrila trenerja

Po predlogu, ki ga bo obravnaval alpski zbor, bo za moško ekipo za svetovni pokal za smuk in superveleslalom še naprej skrbel Grega Koštomaj. V njej bodo trije tekmovalci Martin Čater, Miha Hrobat in Nejc Naraločnik. Klemna Kosija trenutno niso predlagali v ekipo, ker nima izpolnjenega kriterija 1, je dejal Slivnik. Status poškodovanca ima Boštjan Kline, ki se je poškodoval po koncu sezone na pripravah na Žlebeh ter ga čaka okrevanje po operaciji.

Odgovorni trener za svetovni pokal za moške ostaja še naprej Klemen Bergant, ki je z Žanom Kranjcem spisal olimpijsko pravljico v Pekingu z osvojenim srebrom. V ekipi za tehnični disciplini bosta tudi Tijan Marovt in Štefan Hadalin, ki si je sredi sezone pred Pekingom vzel tekmovalni premor. Kot je potrdil Slivnik, se išče rešitev, po kateri bi Hadalin imel bolj individualen pristop ter imel trenerja, ki bi bil odgovoren zgolj zanj. Pomočnik Berganta Rok Šalej bo po predlogu prevzel ekipo za evropski pokal, v kateri sta Anže Gartner in Rok Ažnoh. »Ideja je, da bi v ekipah za evropski pokal več delali z ekipami za svetovni pokal, s čimer bi dobili večjo konkurenco in še boljše treninge in primerjave,« je dejal Slivnik. Pogoje za žensko ekipo za evropski pokal izpolnjujeta Nika Tomšič in Anja Oplotnik.

Precejšnje spremembe čakajo najboljšo slovensko smukačico Ilko Štuhec. Dvakratna svetovna prvakinja še ni rekla zadnje besede. Mariborčanka je končala sodelovanje s švicarskim trenerjem Stefanom Abplanalpom, prav tako je prekinila sodelovanja z opremljevalcem Stöcklijem. Kdo bosta novi trener in novi opremljevalec smuči, še ni razkrila. Alpski smučarji in smučarke so se po nekaj dnevih počitka po koncu olimpijske sezone že vrnili v trenažni proces. V prostorih podjetja Atlantic Droga Kolinska pa so si danes vzeli nekaj časa tudi za druženje z mediji. V Ljubljano so prišli Žan Kranjec, Ana Bucik, Ilka Štuhec, Štefan Hadalin, Martin Čater, Tina Robnik, Miha Hrobat, Neja Dvornik in Nejc Naraločnik. Svojo navzočnost sta opravičili Meta Hrovat, ki je v karanteni po okužbi z novim koronavirusom, ter Andreja Slokar, ki si je vzela čas za počitnice.