Ilka Štuhec in Andreja Slokar slovenski adutinji v ekipni kombinaciji

Na svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju v Saalbach-Hinterglemmu v Avstriji bodo kmalu na svoj račun prišle smučarke v tehničnih disciplinah. V slovenskem taboru bo prva teren preizkusila Andreja Slokar, ki bo v torek v ekipni kombinaciji nastopila skupaj z Ilko Štuhec. Tudi preostale Slovenke pa nestrpno pričakujejo veleslalom in slalom.

V Saalbachu na Solnograškem bo v torek na sporedu ženska ekipna kombinacija, dan zatem še moška. Slovenijo bosta v torek zastopali Ilka Štuhec v smuku, ta je svoje posamične nastope na SP že končala (11. v smuku in 22. v superveleslalomu), in kot prva izmed smučark v tehničnih disciplinah Andreja Slokar v slalomu.

»Mislim, do tekma zelo zanimiva, saj je na štartu ogromno dobrih tekmovalk. Najboljše reprezentance so izbrale najboljše smučarke, tako da se veselim tekme, komaj čakam, da začnemo. Veliko o tem, koliko sem pripravljena in kaj pričakovati, ne morem govoriti. Smučam dobro in bomo videli jutri,« je na spletnem medijskem srečanju novinarjem dejala Slokarjeva. Sedemindvajsetletna Ajdovka je letos najvišje posegla s sedmim mestom na domačem slalomu v Kranjski Gori, nazadnje pred SP pa je bila deveta v Courchevelu.

Andreja Slokar bo nastopila v slalomu. FOTO: Christian Hartmann/ Reuters

»Zmeraj pričakujem največ od sebe. Zdi se mi, da se samozavest in smučanje skozi tekme stopnjujeta,« je še dodala. Slokarjeva je sicer na enem izmed treningov veleslaloma pred SP padla, utrpela nekaj odrgnin na obrazu, in ni kaj dosti smučala. Vseeno ne čuti groznega pritiska velikega tekmovanja in je zelo sproščena.

Smučarke veleslalomska preizkušnja čaka v četrtek, slalom pa bo na sporedu v soboto. »Pred sezono sem si želela na SP priti z boljšimi rezultati za sabo. Na ta način bi verjetno bila tudi malo bolj sproščena, a sem v zadnjih štirih dneh na treningu dobila občutke, ki sem jih kar dolgo iskala v slalomu. Upam, da smo naredili dovolj ponovitev, da bom znala to prenesti na tekmo,« pa je povedala Ana Bucik Jogan.

»Ne bom si zadajala prevelikih ciljev in preveč razglabljala o nekih pričakovanjih, čeprav mi včasih to ni bil problem. Ampak predvsem si želim le najboljše vožnje prenesti na tekmo. Naredila bom vse, da jih bom. Upam, da je mogoče to prizorišče, kjer lahko nekaj obrnem in potem z nasmeškom zapustim Saalbach,« še pravi 31-letna smučarka.

V zadnjih dneh je skupaj z Nejo Dvornik trenirala na smučišču Koralpe v Avstriji. Tudi Dvornikova je letos že posegla med deseterico, v Killingtonu je bila konec novembra v veleslalomu sedma, v Kranjski Gori pa osma.

»Vemo, po kaj se hodi na SP. Morda me nihče ne šteje v krog tistih, ki bi lahko posegli po teh mestih, ampak sami vemo, da je na SP malo drugače kot na preostalih tekmah. Na vrh prihajajo tudi tisti, ki ne štejejo v najožji krog favoritov. Letos sem vseeno pokazala, da sem lahko med najhitrejšimi in treba se bo samo zbrati in v obeh vožnjah pokazati to, kar sem na prejšnjih tekmah pokazala v eni ali parih odsekih,« je povedala 24-letnica.

Na štartu na tekmah tehničnih disciplin bo od Slovenk tudi Lila Lapanja. V ZDA rojena smučarka bo prvič nastopila na SP. »Nimam nobenih velikih pričakovanj. Vedno želim delati na tem, da smučam najbolje, da iz smuči in sebe izvlečem, kar se da. Vem, da dobro smučam, to sem že velikokrat pokazala v evropskem pokalu. To bo nekaj novega zame, ni važno,» če prideš med top 30, saj ni svetovni pokal, tako da je treba dati vse od sebe,« je dejala Lapanja.

Za njo je dobra sezona, a uspeha iz evropskega v svetovni pokal še ni uspela prenesti. Veseli pa jo, da bo lahko na SP zastopala Slovenijo: »Pred desetimi leti sem imela možnost nastopiti na SP z ameriško reprezentanco, a sem bila poškodovana. Takrat si sploh nisem mislila, da bom še dobila kakšno priložnost na SP.«