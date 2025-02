Ilka s številko 6 po super dan in kolajno

Na svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju v Saalbachu bodo znane nosilke kolajn v ženskem smuku. Po zaslugi Ilke Štuhec ima tudi Slovenija kandidatko za vrhunsko uvrstitev. Apetiti so se še zlasti povečali po tretjem treningu, ki ga je Mariborčanka končala na petem mestu s 50 stotinkami zaostanka. Današnji smuk bo začela kot šesta.

»Moram reči, da sem v veliki večini naredila to, kar sem si zastavila, prvi ovinek po desni nogi sem odpeljala bolje, ampak se da še bolje, in to 'šparam' za danes, da bo cel zgornji del perfekten, tekoč, bolj mehko čez vse valove v prvem delu, potem pa v nadaljevanju proge,« je po treningu dejala 34-letnica.

»Sem zadovoljna s tem, kako sem smučala, a je še prostor za napredek,« je ocenila dvakratna svetovna prvakinja v smuku in dodala: »Čisto nič ne bo prepuščeno naključju, kar se tiče opreme, moje psihične in fizične priprave in vsega skupaj, tako da verjamem, da se bo vse skupaj 'poklopilo' točno tako, kot se mora, in bo en super dan.«

Na lanski generalki, ko je Saalbach gostil finalne tekme svetovnega pokala, je zaostala zgolj 17 stotink za zmagovalko tekme, domačinko Cornelio Hütter. To so bile zadnje stopničke Mariborčanke med elito.