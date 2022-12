Ilka Štuhec lovi novo vrhunsko uvrstitev

Ob 10.30 se je v švicarskem St. Moritzu začel smuk za točke svetovnega pokala alpskih smučark. Ilka Štuhec, ki je na šprinterski progi in v slabih razmerah v petek zasedla 12. mesto, bo poskušala zabeležiti nov vrhunski rezultat. Kljub zlomu dlančnih kosti in operaciji v Milanu, kjer so ji vstavili ploščice in vijake, je nastopila tudi Italijanka Sofia Goggia, ki je s štartno številko 9 celo prevzela vodstvo.