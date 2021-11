Ilka Štuhec z optimističnimi mislimi v olimpijsko sezono

Cilje za novo tekmovalno obdobje je danes v Mariboru predstavila najboljša slovenska predstavnica v hitrih disciplinah alpskega smučanja Ilka Štuhec. Mariborčanka po prejšnji zimi, ki ni minila povsem po načrtih, želi razbremenjena in visoko motivirana vstopiti v novo olimpijsko sezono.

Štuhčeva, ki je 26. oktobra dopolnila 31 let, bo sezono svetovnega pokala 2021/22 začela v Kanadi, kjer bodo uvodne tekmovalne preizkušnje nove sezone za alpske smučarke v hitrih disciplinah. Lake Louise bo 3. in 4. decembra gostil uvodna ženska smuka, pred Miklavževim 5. decembra pa še superveleslalom.

Na Lake Louise ima čudovite spomine

»Zelo se veselim tekem v Kanadi. Imam čudovite spomine na Lake Louise, tudi proga je izjemna,« je danes dejala Štuhčeva, ki bo zadnje podrobnosti v formi pred uvodnimi tekmami pilila v Copper Mountainu v Koloradu. Za Mariborčanko je pestro poletno obdobje priprav. »Ogromnih sprememb ni bilo, ogromno smo smučali v Saas Feeju, kjer so bile najboljše razmere, največji fokus je bil pri tem, kaj moram izboljšati sama pri sebi in kaj so še tiste malenkosti, ki jih moramo najti in dodelati, kar se tiče opreme,« je povedala.

Prejšnja zima ni minila povsem po njenih načrtih. FOTO: Joe Klamar/AFP

Vrhunec sezone bodo zimske olimpijske igre v Pekingu, ki jih želi pričakati v najboljši formi. Igre v Pjongčangu je izpustila, v Sočiju leta 2014 je bila 10. v smuku in 13. v superveleslalomu. Dosežka seveda namerava izboljšati. Kot je napovedala vodja ekipe Darja Črnko, si želijo, da bi Štuhčeva v Pekingu nastopila tudi v alpski kombinaciji.

Gleženj jo pridno uboga

Štuhčeva je minulo sezono vzponov in nenadejanih zdrsov končala kot 14. smukačica v seštevku discipline ter kot 40. superveleslalomistka v seštevku discipline. Po prvih treh smukih je bila še del najboljše smukaške peterice. Po obetavnem začetku sezone v Val d'Iseru in St. Antonu, s četrtim, sedmim in šestim mestom, kjer so Štuhčevo malenkosti in pičle desetinke ločile od zmagovalnega odra, so sledili rezultati, kot so 37., 27. in 20. mesto v Crans Montani in Val di Fassi, ki so pomenili hladen tuš.

V ozadju tega je bila poškodba gležnja, nastop z bolečinami v Crans Montani, izpuščeni tekmi v Garmisch-Partenkirchnu, nato težave s pripravami na svetovno prvenstvo, kjer ni ubranila dvojne smukaške krone, padec forme in izguba zaupanja ter samozavesti. »Gleženj je že zdavnaj rešen, pridno funkcionira,« je dejala v zvezi s poškodbo. Pričakuje, da bo formo s treningov prenesla na tekme.

Lauber namesto Sopotnika

Minula sezona je prinesla številne nepričakovane izzive, prišlo je do okužbe z novim koronavirusom v ekipi, omajalo pa se je tudi zaupanje v opremo. Na nekaterih tekmah se je Štuhčeva tako zanašala na stare smuči, s katerimi je v letih 2017 in 2019 osvojila naslova svetovne prvakinje v smuku. Ekipo je po koncu sezone čakalo veliko dela, da znova najdejo pravo formulo za uspeh ter da si Štuhčeva znova povrne zaupanje v opremo. Še najbolj je bilo omajano zaupanje v superveleslalomske smuči.

Po koncu sezone se je zgodila sprememba na mestu serviserja. Po treh letih je Štuhčeva prenehala sodelovanje s serviserjem Alešem Sopotnikom. Sopotnik se je preselil nazaj k ameriški ženski reprezentanci za hitre discipline, v kateri je deloval tudi pred sodelovanjem z ekipo Štuhčeve.

Slovenki v novi sezoni smuči pripravlja Švicar Sepp Lauber, ki je v minuli sezoni opravljal delo serviserja smuči za švicarski tekmovalki v hitrih disciplinah Joano Hählen in Jasmine Flury. V ekipi sta dva Švicarja, ob Lauberju še trener Stefan Abplanalp.