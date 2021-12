Italijanki zmaga, Ilka za uvod na 20. mestu

Sofia Goggia je zmagovalka prvega ženskega smuka sezone 2021/22 svetovnega pokala alpskih smučark. Devetindvajsetletna Italijanka, ki je bila najhitrejša tudi na edinem treningu, je bila na tekmi razred zase. Američanka Breezy Johnson je na drugem mestu zaostala velikih 1,47 sekunde, Avstrijka Mirjam Puchner na tretjem mestu pa 1,54 sekunde.

Johnsonova, ki ji smuči pripravlja slovenski strokovnjak Aleš Sopotnik, nekdanji serviser Ilke Štuhec, je prišla do svojih petih stopničk v svetovnem pokalu. Štirikrat je bila tretja, danes prvič druga. Štuhčeva je bila na treningu hitra, na tekmi pa ni pokazala tistega, kar je že bila sposobna na tem prizorišču v Kanadi.

V Lake Louisu se je namreč prvič uvrstila na stopničke v svetovnem pokalu s kar dvojno zmago. Tokrat že od starta ni bila konkurenčna najboljšim. Njen zaostanek, 3,24 sekunde, je ob prihodu v cilj pomenil 16. čas. Do konca so je prehitele še štiri tekmovalke in tako je bila 20. Pred petimi leti je kar dvakrat pokorila konkurenco, najprej 2. decembra 2016 ter nato podvig ponovila še naslednji dan na drugem smuku.

Nastopila je še ena Slovenka Maruša Ferk, ki že drugo leto po vrsti ni več uradno v programu naše reprezentance. Ferkova je smuk končala na 36. mestu (+4,71). Gorenjka je del ekipe mednarodne smučarske akademije ISRA, tako kot lani sredstva za nastopanje v sezoni zbira z donacijami prek spletne platforme Make A Champ.

V Kanadi ni skupne zmagovalke prejšnje sezone Slovakinja Petre Vlhova, ki bo po poročanju Eurosporta izpustila tako preizkušnje v Lake Louisu ter tudi tekme v hitrih disciplinah v St. Moritzu in Val d'Iseru.