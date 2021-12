Italijanska smučarska legenda žaluje po tragediji v gorah

Plaz na gori Monte Sobretta je v četrtek odnesel življenje njenega 40-letnega brata Jacopa Compagnonija, ki je bil v domači Santi Caterini in okolici znan gorski vodnik.

»Grozno boli, ko izgubiš brata, še bolj zato, ker je bil zame Jacopo res nekaj posebnega. Prekrasen oče in mož,« je po tragičnem dogodku blizu domače Valfurve sporočila 51-letna Compagnonijeva, trikratna olimpijska prvakinja.

»Večno se ga želim spominjati po njegovem nasmešku, s katerim se je zadovoljen vračal s svojih poletnih ali zimskih pohodov. Njegovi punčki, ki ju je tako oboževal, bom močno objela. Prepričana sem, da bo njegova duša ostala v gorah in bo čakala name vsakič, ko ga bom pogrešala. Hvala vsem za sporočila in podporo,« je še povedala Deborah Compagnoni.

Družina Compagnoni ima gore v svojem DNK – medtem, ko je sestra Deborah pisala svetovno smučarsko zgodovino, je bil Jacopo v številčni družini z 29 bratranci in sestričnami edini, ki je ubral alpinistično smer. Tudi sam se je najprej preizkusil na smučeh, a nato začel stopati po stopinjah svojega dedka, ki je imel v lasti gorsko kočo Rifugio Pizzini (Cai Milano), kjer posle še danes vodijo Compagnonijevi. Žal se Jacopo tam nikoli več ne bo ustavil.