Italijansko šampionko je bilo strah kot še nikoli

Italijanska smučarska zvezdnica Sofia Goggia je imela izjemno turbulentno prejšnjo sezono. Decembra lani je v pičlih 17 dneh nanizala kar pet zmag in bila že nared za olimpijske igre v Pekingu. A potem ni veliko manjkalo, da bi jih morala konec januarja zaradi grdega padca v Cortini d'Ampezzo celo izpustiti.

Zaradi natrgane vezi v levem kolenu je vse do zadnjega trepetala za svoj nastop na največji zimski športni prireditvi na Kitajskem. Šampionki iz Bergama je nato uspel pravi čudež: v Pekingu si je prismučala naslov olimpijske podprvakinje v smuku in v nadaljevanju sezone še mali kristalni globus za skupno zmago v posebnem seštevku najhitrejše discipline.

Olimpijske igre so ji pomenile vse. FOTO: Wolfgang Rattay/Reuters

»To je bila res nora sezona: najbolj nora med vsemi v moji dosedanji karieri,« je na srečanju z novinarji poudarila Sofia Goggia in se spomnila padca iz Cortine d'Ampezzo . »Dan po padcu nisem mogla hoditi. Spraševala sem se, kako naj grem na olimpijske igre, ki so mi pomenile vse,« je zaupala 29-letna Italijanka.

Zatem je nadaljevala. »Še zmeraj sem brez besed. Ne vem, kako mi je uspelo, saj sem praktično smučala le na eni nogi. Ker sem bilo poškodovano koleno še precej nestabilno, me je bilo pred štartom smuka prvič v karieri strah,« je priznala Sofia Goggia, ki se je za novo zimo pripravljala z rojakom Dominikom Parisom. Kot je razkrila, so ji treningi z reprezentančnim kolegom vsakič znova predstavljali velik izziv, zato verjame, da bo poolimpijsko sezono (ta se bo začela 22. in 23. oktobra v Söldnu) pričakala še močnejša.