Jakov Fak se ne da, z zmago je dvignil Pokljuko na noge

Gledalci na deževni Pokljuki imajo ogromno razlogov za veselje, Jakov Fak je prišel do devete zmage v svetovnem pokalu! Po desetletju je bil znova najboljši, na domači progi je na posamični tekmi na 15 km zadel vseh 20 strelov in se veseli velikega uspeha. To je njegova prva zmaga v svetovnem pokalu po letu 2015.

Foto Matej Družnik

Letos Fak še ni bil na stopničkah, bil pa je štirikrat med deseterico. A je najboljše prihranil za domači teren, imel je zelo hitre smuči in izkoristil poznavanje proge do potankosti, v zahtevnih razmerah, padala je mešanica snega in dežja, je tekel odlično in z ničlo na strelišču pokoril vso konkurenco.

Na posamični tekmi s štirimi strelskimi postanki je bilo ključno streljanje, vsak zgrešeni strel je pomenil minuto pribitka. Fak je še enkrat potrdil, da se na domači Pokljuki počuti res dobro, v teh dneh se na tekme pripravlja kar doma v Lescah. Zdaj ga čaka še več obveznosti kot sicer, dobil pa bo tudi lepo finančno nagrado. Vsak zmagovalec tekme v svetovnem pokalu namreč prejme 15.000 evrov.

»Ni bilo enostavno, ko so razmere tako težke, je bistveno, da se še bolj osredotočiš, dobro sem razporedil moč. Hvala vsem, ki so del tega, upam, da takšni uspehi ne bodo redkost in da jih bo v prihodnosti še več. Vesel sem in ponosen na zmago na domačem terenu,« je v prvi izjavi za nacionalno televizijo povedal Fak in dodal: »Odraščal sem v podobnih pogojih, zato sem lahko potegnil nekaj lekcij iz otroštva. V takšnih razmerah moraš biti sproščen, smučke so bile super, ekipa je uresničila naše želje, ta zmaga je tudi njim v čast.«

Foto Matej Družnik

Gledalci so tako dobili nagrado za spremljanje najboljših biatloncev v nič kaj prijaznih razmerah, razveselila jih niso niti dekleta, ki se na strelišču niso znašla. Polona Klemenčič je bila 31., Anamarija Lampič je zgrešila kar sedem strelov in končala na 48. mestu, Lena Repinc je bila 68., Živa Klemenčič pa 75.