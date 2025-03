Jakov Fak je sijajen, veseli smo, da ga imamo

V nadaljevanju prebertie:

Čeprav vreme v teh dneh s sivino in padavinami ne ponuja prav prijaznega vsakdana, se na Pokljuki nadejajo lepe biatlonske predstava. Svetovna elita te zimske športne panoge se je po dobrih dveh letih vrnila na to prizorišče, v pričakovanju dogodka ter v luči slovenskih izidov pa smo govorili s Tomasom Globočnikom, ki zdaj vodi to panogo pri SZS. Kje se skriva fenomen Jakova Faka? Kako gleda na energijo Anamarije Lampič? Zakaj se zatika pri mlajšem delu reprezentance? In zakaj je moral reprezentanco zapustiti Ricco Gross?