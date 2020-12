Je padla kakšna stava med brati? »Ne, ker so stavnice zaprte«

Želi si, da Engelberg ne bi ostal le en vrh

Slovenski smučarski skakalci se bodo jutri zgodaj zjutraj odpeljali proti Oberstdorfu, kjer se bo v ponedeljek začela 69. novoletna turneja. Strokovno vodstvo naše reprezentance je z novim glavnim trenerjemna čelu odločilo, da bodo naše barve na tekmovanju štirih skakalnic braniliter vsi trije bratjein»Merimo med deseterico, videli pa bomo, kaj nam bodo prinesle tekme,« je dejal Hrgota in pristavil, da je tudi na zadnjih treningih v Planici najboljšo formo kazal Lanišek. »Preostali reprezentanti so si bili precej blizu, s posameznimi poskusi pa so se približali tudi Anžetu,« je razkril slovenski selektor.Lanišek je povedal, da je z njegovim hrbtom že precej bolje, tako da ne pričakuje težav. »Z zadnjimi skoki sem zadovoljen, so lepa popotnica za turnejo. Upam, da bom nadaljeval v takšnem ritmu in morda še kaj dodal,« si je zaželel 24-letni član SSK Mengeš.Peter Prevc si želi, da bi pokazal več, kot je nazadnje v svetovnem pokalu. »V Planici mi je šlo že bolje, toda šele tekme bodo pokazale, kaj lahko realno pričakujem,« je povedal najstarejši od bratov Prevc, ki je z 28 leti obenem tudi najizkušenejši skakalec v zdajšnjem udarnem slovenskem moštvu.Bor Pavlovčič si bo prizadeval nadaljevati po zastavljeni poti in upal, da se mu bodo pokrili vsi dejavniki. S skoki na državnem prvenstvu, na katerem je zasedel osmo mesto, ni bil zadovoljen, vendar pa si jih ni jemal k srcu. »Že dan pozneje sem opravil spet odličen trening z,« je zaupal 22-letni član Nordijskega društva Rateče Planica.Žiga Jelar, ki je izpustil tekmi v Engelbergu, je treniral naprej po zastavljenem programu in se malo odpočil. »Verjamem, da mi bo zaradi napolnjenih baterij lažje, želim pa si, da bi me čim pogosteje spremljal nasmešek,« je o svojih pričakovanjih spregovoril 23-letni član kranjskega Triglava.Podobno sta na spletni novinarski konferenci razmišljala tudi njegova klubska kolega – Cene in Domen Prevc. »Upam, da Engelberg zame ne bo le en vrh, ampak da bo – podobno kot epidemija covida-19 – ostala kakor planota,« je razmišljal Cene Prevc, medtem ko je najmlajši od bratov Prevc dodal, da si je v zadnjih dneh »resetiral« glavo.Nadeja se, da bo dobro štartal v turnejo. Na vprašanje, predstavnika za odnose z javnostmi pri Smučarski zvezi Slovenije (SZS), ali je med brati Prevc padla kakšna stava glede turneje, pa je odvrnil, da ne, ker so stavnice zaprte ...