Junak iz vrat adut risov drevi v Areni Riga

V nadaljevanju preberite:

Hokejisti slovenske reprezentance so pomladi na SP drugega kakovostnega razreda v Milanu uspešno opravili svojo nalogo in se vrnili med svetovno elito. Zdaj pa so pred njimi že zahtevne olimpijske kvalifikacije. Kako se jih bo lotil naš adut iz vrat Gašper Krošelj? Kako gleda na polno dvorano tekmečevih navijačev v Rigi in kako na svoj prestop v Brno? Kakšni so njegovi spomini, ko je bil brez kluba, pa je vseeno zablestel na olimpijskem kvalifikacijskem turnirju pred osmimi leti v Minsku?