Kaj s podmladkom? Otroci so tu

V nadaljevanju preberite:

Zdaj gre zares! Sicer pa, kdaj pa ni šlo? Alpinski deskarji bodo v četrtek na svetovnem prvenstvu v St. Moritzu opravili s svojo prvo disciplino, paralelnim veleslalomom. V soboto bo paralelni slalom, v nedeljo še paralelni slalom mešanih ekip. Žan Košir, osvajalec treh olimpijskih odličij, je na SP prideskal do ene srebrne kolajne v veleslalomu pred desetimi leti v Kreischbergu. Glede na to, da bo naslednja sezona olimpijska, ne bi bilo slabo kaj žlahtnega prinesti tudi iz Švice in na OI kreniti samozavestno odličen z odličjem. Več preberite v članku.