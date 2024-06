Kar se ni posrečilo košarkarjem Dallasa, je uspelo hokejistom Edmontona

Kar se ni posrečilo košarkarjem kluba Dallas Mavericks s slovenskim zvezdnikom Luko Dončićem na čelu, je uspelo hokejistom moštva Edmonton Oilers. Kanadčani so v finalu NHL še tretjič zapovrstjo premagali igralce Floride Panthers in tako izenačili izid v zmagah na 3:3.

Naftarji so še drugič izkoristili prednost domačega ledu in pred svojimi navijači tokrat zmagali s 5:1 (1:0, 2:0, 2:1). Mrežo gostov je v osmi minuti načel Kanadčan Warren Foegele, na 2:0 je na začetku druge tretjine povišal njegov rojak Adam Henrique, ki je v polno zadel v 21. minuti, tretji gol pa je v 39. minuti dosegel njun sodržavljan Zach Hyman.

Častni gol za Florido je tokrat dosegel finski reprezentant Aleksander Barkov. FOTO: Sergei Belski/Usa Today Sports

Nekaj upanja je Panterjem vlil finski kapetan moštva Aleksander Barkov, ki v 42. minuti znižal rezultat na 1:3. Gostje so si nato na vse kriplje prizadevali, da bi zasukali izid, iz svojih vrat so potegnili tudi čuvaja mreže Sergeja Bobrovskega ter poskušali s šestim igralcem, vendar pa niso zmogli preobrata. Ravno nasprotno; prejeli so še dva gola v prazno mrežo. V 57. minuti je bil natančen Ryan McLeod, deset sekund pozneje pa še njegov rojak Darnell Nurse.

Moštvi se zdaj spet selita na Florido, kjer bo v noči na torek (z začetkom ob 2. uri po srednjeevropskem času) odločilna sedma tekma, po kateri bodo znani letošnji zmagovalci Stanleyjevega pokala.