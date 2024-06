On je najboljši na planetu, kakor Kopitar v svojih najboljših časih

Hokejisti moštva Florida Panthers so na pragu zgodovinske prve osvojitve Stanleyjevega pokala. V velikem finalu končnice NHL proti igralcem kluba Edmonton Oilers vodijo že s 3:0 v zmagah, kar pomeni, da potrebujejo le še en uspeh.

Potem ko so v svojo korist odločili obe tekmi pred svojimi navijači, so bili Panterji danes ponoči uspešni tudi v gosteh (4:3). Junak dvoboja je bil finski reprezentant in kapetan moštva Aleksander Barkov, ki je k zmagi prispeval gol in podajo. Skupno je v letošnji končnici zbral že 21 točk (7+14), s katerimi na lestvici zaseda četrto mesto. Pred njim so le trije Edmontonovi zvezdniki Kanadčana Connor McDavid (34/5+29) in Evan Bouchard (28/6+22) in Nemec Leon Draisaitl (28/10+18).

Po novi blesteči predstavi so pohvale na Aleksandrov račun deževale od vsepovsod. »Barkov je najboljši napadalec na tem planetu. O tem se sploh ne pogaja,« je za 28-letnega asa iz Tampereja na družbenem omrežju X zapisal nekdanji vrhunski kanadski hokejist Paul Bissonnette, ki zdaj deluje tudi kot strokovni komentator pri ameriški televizijski postaji TNT.

Nad finskim napadalcem je navdušen tudi Russell Morgan, ki sicer pozorno spremlja zasedbo Los Angeles Kings. »Aleksander Barkov igra kakor Anže Kopitar v svojih najboljših časih. Tako zelo, zelo je dober,« je poudaril Morgan.