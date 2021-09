Katovice za ene nebesa, za druge vice

V nadaljevanju preberite:



Na evropskem prvenstvu v odbojki je danes ne dan D, temveč dan K. V Katovicah se bosta ob 17.30 v polfinalu soočili Slovenija z Janom Kozamernikom in Janijem Kovačičem in Poljska z Bartoszem Kurekom in Michalom Kubiakom. Slovenci želijo končno zlato, pot bo trnova. Najprej bo treba izločiti Poljake, nato boljše iz polfinala med Srbijo in Italijo.