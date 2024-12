Klaebo in Digginsova najboljša tudi na razdalji

Norvežan Johannes Hoesflot Klaebo je zmagovalec druge tekme novoletne turneje Tour de Ski smučarskih tekačev za svetovni pokal v italijanskem Dobbiacu. Po sobotni zmagi na šprintu je danes slavil še na 15-km preizkušnji klasično s skupinskim štartom in povišal prednost v seštevku turneje. Slovenca Miha Ličef in Vili Črv sta bila 54. in 67.

Podobno je Američanka Jessie Diggins zmagovalka druge tekme. Po sobotni zmagi na šprintu je branilka lanske skupne zmage danes slavila še na 15-km preizkušnji klasično s skupinskim štartom in povišala prednost v seštevku turneje.

Jessie Diggins brani lansko zmago. FOTO: Anders Wiklund/Reuters

Slovenki Eva Urevc in Anja Mandeljc sta na uvodnem šprintu končali v kvalifikacijah, tudi danes pa sta tekli bolj v ozadju. Mandeljčeva je končala na 48. mestu z zaostankom 4:20,5 minute, Urevčeva pa je zaostala dobro minuto več in bila 57.

V ponedeljek je na turneji prost dan, v torek pa v Dobbiacu sledita preizkušnji na 20 km v prostem koraku.