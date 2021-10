Klemen Bergant je zdaj pomirjen

Nasmeh in dobra volja! To smo pri priči opazili pri vseh navzočih na predstavitveni novinarski konferenci slovenske ekipe v tehničnih disciplinah alpskega smučanja pred prihajajočo premiero olimpijske sezone na tradicionalnem prizorišču: v soboto bo v Söldnu na Tirolskem ženski veleslalom, dan pozneje še moški. In podobno kot pri drugih nacionalnih ekipah so tudi pri slovenski veseli, da je konec dolgega pripravljalnega obdobja ter da je tako končno napočil čas za tekmo.

Toda veselja pri naši reprezentančni zasedbi (Štefan Hadalin, Žan Kranjec, Ana Bucik, Meta Hrovat, Tina Robnik, Andreja Slokar), ki se ji bo na prizorišču pred koncem tedna pridružila še Neja Dvornik, ni bilo zgolj zavoljo nestrpnega pričakovanja prvega tekmovalnega stika z belo strmino in konkurenco, temveč tudi ob spoznanju, da je bil trening zadnjega tedna prav v vrhunskih razmerah.

V sezoni merimo na stopničke in tudi zmage, za OI pa ne skrivamo: želja vseh nas je kolajna. Janez Slivnik,

vodja alpskih reprezentanc

»Če ne bi imeli takšnih razmer za vadbo, bi bili zdaj tukaj najbrž bolj zaskrbljeni, povrh pa moram povedati, da smo ta sklepni del začeli v Söldnu, se vmes preselili na italijansko stran oz. Južno Tirolsko, nato pa zaokrožili pripravljalno zgodbo v Söldnu. Zato sem zdaj pomirjen,« ni skrival Klemen Bergant, trener moškega dela reprezentance v tehničnih disciplinah, s katerim smo daljši pogovor objavili v včerajšnjem Delu.

Ko pa smo nato včeraj govorili še z akterjema, ki bosta branila slovenske barve v nedeljskem veleslalomu, Kranjcem in Hadalinom, je bilo pri obeh dejansko zaznati več samozavesti kot denimo pred enim letom. Kranjec, naš udarni adut alpske smučarske zime in tudi član vodilne sedmerice, je prav zadovoljen z opremo in novim modelom daljših Rossignolovih veleslalomskih smuči, Hadalin pa je opazil napredovanje v treningu in se veseli prihajajoče premiere ter ga ne moti, da je ta veleslalomska, četudi naj bi slalom ostal tudi v prihodnje njegova najbolj vidna disciplina.

Naša smučarska ekipa odhaja v Sölden dobre volje, z leve: Tina Robnik, Meta Hrovat, Ana Bucik, Žan Kranjec, Štefan Hadalin in Andreja Slokar. FOTO: Matej Družnik/Delo

Smeh je bilo dejansko zaznati tudi med dekleti. Hrovatova, v prejšnji zimi dvakrat na veleslalomskih stopničkah (3. v domači Kranjski Gori ter na finalni tekmi sezone v Švici) meri visoko z novim trenerjem Liviom Magonijem, ki je že osvojil veliki globus s Tino Maze in nazadnje Petro Vlhovo. Slokarjeva, prihajajoča zvezdnica slovenskega smučanja, pred svojo prvo oktobrsko preizkušnjo za točke svetovnega pokala na glas govori o napadu na olimpijsko kolajno (»Na velikih tekmovanjih štejejo le kolajne, mar ne?«), Robnikova se je na ledeniški strmini nad Söldnom vselej dobro počutila, Bucikova pa je vesela zaradi kakovostnega treninga in je prepričana o tem, da je zdaj bližje najboljšim kot v preteklosti.

In če je poletje navduševalo sprva nogometne zanesenjake, nato privržence naših športnikov na OI, na velikih kolesarskih dirkah ter na EP v odbojki, zdaj trka na vrata zima. In alpsko smučanje še naprej ostaja globoko zasidrano v srcih športne Slovenije. In o tem se ni bilo težko prepričati tudi ob gneči na konferenci: ni nas bilo malo, ki smo prisluhnili potnikom za Sölden ...