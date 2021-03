Iz tira ga ni vrgla niti odtrgana zaponka na skakalnem čevlju

Vsako tekmo si zabeleži na svojem prenosnem telefonu



Iz tira ga ni vrgla niti odtrgana zaponka. FOTO: Jure Makovec/AFP

je decembra lani presenetil vse po vrsti, potem ko se je v Planici ovenčal z naslovom svetovnega prvaka v smučarskih poletih. Ker dotlej ni veljal za izrazitega letalca na smučeh, ga pravzaprav nihče ni uvrščal med glavne kandidate za osvojitev zlate lovorike. Toda znova se je pokazalo, da se lahko takrat, ko si vrhunsko pripravljen, na sleherni napravi poteguješ za najvišja mesta.Bavarski as je na letalnici bratov Gorišek letel kot navit ter s poleti, dolgimi 241, 223,5, 240,5 in 231,5 metra, po hudem boju za pičle 0,5 točke (!) ugnal norveškega zvezdnika(221 m, 229,5 m, 239 m in 243 m). »Neverjeten dan! Junak majhnih skakalnic Karl je postal svetovni prvak v poletih,« se je takrat namuznil Geiger, potem ko je zaprl usta vsem, ki so trdili, da je specialist zgolj in predvsem za manjše skakalnice.Le dva dni po svoji prvi posamični lovoriki je imel nato znova razlog za nepopisno veselje, saj je prvič postal očka. Ženamu je namreč dan po vrnitvi iz Slovenije rodila hčerkico. »To je bil potem tisti popolni teden, o katerem se vedno govori. Prisrčno dobrodošla, mala Luisa. Hvala, ker sta z materjo počakali, da sem se vrnil! Izjemno sem ponosen na vaju,« ni skrival radosti nemški šampion.Toda njegovega popolnega obdobja je bilo kmalu konec, saj se je dva dni po rojstvu otroka okužil z novim koronavirusom, zaradi česar je moral v samoosamitev. Na srečo ni čutil večjih zdravstvenih težav, je bil pa zaradi pozitivnega izvida prisiljen izpustiti tekmi v Engelbergu. Do konca je tudi trepetal za svoj nastop na novoletni turneji, na kateri je po zmagi v Oberstdorfu, petem mestu v Garmisch-Partenkirchnu, 16. v Innsbrucku in tretjem v Bischofshofnu osvojil skupno drugo mesto za poljskim zvezdnikom Kamilom Stochom.Zatem se je krivulja njegovih rezultatov obrnila navzdol, zašel je v krizo in v začetku februarja v Klingenthalu na obeh preizkušnjah ostal praznih rok. V želeno formo se je vrnil ravno pravi čas – tik pred 53. svetovnim prvenstvom v nordijskem smučanju v Oberstdorfu. S tretjim mestom v Rasnovu, generalki za letošnji tekmovalni vrhunec v skokih, si je izdatno okrepil samozavest in tako dobil krila, s pomočjo katerih je nato na srednji napravi pod Senčno goro, ki stoji nedaleč stran od njegovega doma, skočil do naslova svetovnega podprvaka, na veliki skakalnici pa se je okitil z bronasto kolajno. Za nameček je prispeval viden delež k zlatima lovorikama Nemčije na moštveni tekmi in preizkušnji mešanih ekip.»Potreboval sem čas, da sem dojel, kaj mi je uspelo. To so bili neverjetni dnevi in izjemno sem hvaležen, da sem jih lahko doživel,« je poudaril 28-letni Geiger, ki je bil s štirimi odličji najuspešnejši nemški športnik na 53. nordijskem SP. Na vprašanje, kaj je skrivnost njegovega uspeha, je po krajšem premisleku odvrnil, da se je v zadnjih letih veliko naučil in vidno napredoval. Vsako tekmo si zabeleži tudi v svojem prenosnem telefonu.»Ko pridem naslednjič na določeno prizorišče, preverim, katere napake sem nazadnje počel na njem in se jim poskušam izogniti. Na ta način se učim in razvijam,« je razkril šampion iz Oberstdorfa, kjer je na zaključni slovesnosti nosil zastavo Mednarodne smučarske zveze in jo predal planiškim prirediteljem, ki bodo čez dve leti gostili naslednje svetovno prvenstvo v klasičnem smučanju.»Da so to nalogo zaupali meni, si štejem v veliko čast,« je še dejal Geiger, ki v Planici dokazuje, da še zdaleč ni zgolj mojster za manjše naprave. Potem ko je v četrtek osvojil tretje mesto, je včeraj ugnal vso konkurenco ter slavil drugo zmago v sezoni in skupno osmo v svetovnem pokalu. In to kljub temu, da se mu je na vrhu zaletišča na skakalnem čevlju odtrgala zaponka čez vezalke. »Čeprav mi v tistih trenutkih nikakor ni bilo prijetno, mi je uspelo izvrsten polet,« se je veselil zmagovalec.