Ko je nemški šampion izgubil živce zaradi Norvežana ...

V Bischofshofnu bo danes (z začetkom ob 16.30) na sporedu veliki finale 72. novoletne turneje v smučarskih skokih. V (dvo)boju za »zlatega orla« najbolje kaže japonskemu asu Rjojuju Kobajašiju, ki ima sicer pred sklepnim dejanjem na skakalnici Paula Ausserleitnerja le 4,8 točke oziroma 2,6 metra naskoka.

Toda glede na to, kako prepričljiv je bil Kobajaši v včerajšnjih kvalifikacijah, v katerih je v podobnih razmerah za natanko deset metrov (138 m – 128 m) preskočil Wellingerja, se zdi, da ga bo zelo težko ustaviti na poti do tretjega končnega zmagoslavja na tem znamenitem tekmovanju štirih skakalnic v Nemčiji in Avstriji.

Nemški zvezdnik se na napovedi in stavnice, ki favorizirajo 27-letnega Azijca, ne ozira pretirano. Stavi na prednost »domačega terena«. »Na napravi v Bischofshofnu opravim največ skokov. Že kot dijak sem se pogosto odpeljal tja na trening,« je zaupal Wellinger.

Andreas Wellinger verjame, da lahko nadomesti zaostanek za Rjojujem Kobajašijem. FOTO: Georg Hochmuth/AFP

Upanja na skupno zmago še ni izgubil niti tretjeuvrščeni domači matador Jan Hörl, čeprav za Kobajašijem zaostaja že za 23,6 točke. »Novoletna turneja ima svoje zakonitosti,« se 25-letni Avstrijec, sicer član domačega kluba SC Bischofshofen, nadeja, da se bo v njegovem primeru uresničil pregovor, po katerem tam, kjer se prepirata dva, tretji dobiček ima. Najboljši Slovenec Anže Lanišek bo napadel s šestega mesta, pri čemer ga od vodilnega Kobajašija loči že 50,3 točke.

Po treh zmagah odpotoval domov

Da ima novoletna resnično svoje zakonitosti, smo se lahko prepričali že večkrat. Leta 1972 je moral, denimo, Japonec Jukio Kasaja po treh zmagah odpotovati domov zaradi priprav na olimpijske igre v Saporu. Lovorike na tekmovanju štirih skakalnic se je tedaj veselil Norvežan Ingolf Mork, ki je – mimogrede – v Oberstdorfu pristal šele na 22. mestu.

Anže Lanišek bo napadal s šestega mesta. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

Leta 1994 je Morkov rojak Lasse Ottesen na finalu poskrbel za incident. Na vrhu zaletišča je nerazumljivo dolgo odlašal z nastopom, da so se razmere poslabšale. Za njim je nastopil dotlej prvouvrščeni Nemec Jens Weissflog, ki zaradi slabega vetra ni mogel potrditi skupnega vodstva. V izteku ni skrival jeze, potem ko ga je na koncu z vrha zrinil Ottesenov reprezentančni kolega Espen Bredesen.

Leta 2008 je finski šampion Janne Ahonen, z rekordnimi petimi lovorikami kralj novoletne turneje, v finalni deževni bitki v prehitel Avstrijca Gregorja Schlierenzauerja in Thomasa Morgensterna, devet let pozneje pa so težave z vezmi Norvežanu Danielu Andreju Tandeju prav v zadnjem skoku preprečile skupno zmagoslavje. »Zlatega orla« si je takrat priskakal Poljak Kamil Stoch.