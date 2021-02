Ko so pred Slovenci tudi Španec, Izraelec in Belgijec?!

Mikaela Shiffrin je ponosno pokazala zlato kolajno, ki si jo je v Cortini d'Ampezzo prismučala za zmago v alpski kombinaciji. FOTO: Fabrice Coffrini/AFP

Nov slovenski polom v alpski kombinaciji

5,04

sekunde je Maruša Ferk v alpski kombinaciji zaostala za ameriško zmagovalko Mikaelo Shiffrin.

Svetovno prvenstvo v Cortini d'Ampezzo – alpska kombinacija:

Ženske: 1. Shiffrin (ZDA) 2:07,22, 2. Vlhova (Svk) + 0,86, 3. Gisin (Švi) 0,89, 4. Curtoni (Ita) 2,35, 5. Siebenhofer (Avs) 2,81, 6. Bassino (Ita) 3,54, 10. Ferk 5,04 ... Hrovat (obe Slo) – odstop.

Moški: 1. Schwarz (Avs) 2:05,86, 2. Pinturault (Fra) + 0,04, 3. Meillard (Švi) 1,12, 4. Crawford (Kan) 1,33, 5. Jocher (Nem) 2,46, 6. Muffat-Jeandet (Fra) 3,19 ... 17. Naraločnik 7,04 ... Čater in Hrobat – odstop, Kline (vsi Slo) – diskvalifikacija.

Po začetnih težavah so italijanski prireditelji 46. svetovnega prvenstva v alpskem smučanju vendarle pod streho spravili preizkušnje v hitrih disciplinah. Ko se ozremo nazaj, se je izkazalo za pravilno, da po obilnem sneženju in gosti megli v uvodnih dneh v Cortini d'Ampezzo niso poskušali za vsako ceno izpeljati tekem, saj bi bilo na njih nemogoče vsem zagotoviti enakovredne razmere.Medtem ko so nekateri ob večdnevnem postopanju na prizorišču in gledanju v nebo postajali nemirni in nestrpni, se organizatorji – vsaj navzven – niso vznemirjali. Vzeli so si čas, dobro vedoč, da po dežju oziroma sneženju, naj bo še tako obilno, prej ali slej posije sonce. In res, tako je bilo tudi v »kraljici Dolomitov«, kakor pravijo Cortini.Potem ko je prenehalo snežiti, se je razjasnilo nebo, s sončnimi žarki obsijani vrhovi tamkajšnjih gora pa so za prve tekme pričarali pravljično kuliso. Tako smo štiri dni po slovesnem odprtju dobili prve junake, najbolj nasmejani so bili v švicarskem in avstrijskem taboru, v katerem so najširše nasmehe obdržali tudi čez minuli smukaški konec tedna.Med moškimi je (za zdaj) prvo ime prvenstva avstrijski šampion, ki ima okrog vratu že dve zlati lovoriki, v ženski konkurenci se lahko ob švicarskih kraljicahins po dvema kolajnama pohvali tudi ameriška zvezdnicaSlovenski alpski smučarji in smučarke so bili na vrhuncu predolimpijske sezone 2020/21 med poraženci uvodnih preizkušenj, na katerih so pristali v zlati sredini. Od tako želenih kolajn, ki na velikih tekmovanjih – kakor vrhunski športniki pogosto sami radi rečejo – edine štejejo, so bili močno oddaljeni. Še več; v superveleslalomu so bili vsi po vrsti na čelu z, dvakratno svetovno prvakinjo v smuku iz St. Moritza '17 in Åreja '19, bližje tako imenovanim eksotom kot največjim asom.Če se je nad Cortino d'Ampezzo po večdnevnem sneženju in megli vendarle razjasnilo nebo, so se nad slovensko reprezentanco, ki je neenotna kakor pravzaprav celoten narod, zgrnili temni oblaki. Nov polom so naši doživeli na včerajšnjih preizkušnjah v alpski kombinaciji, v kateri so bili daleč od vrha.V ženski konkurenci, v kateri je v šampionskem slogu zmagala Shiffrinova, je bila sicer do odstopa v slalomu dobro na poti, vendar še vedno prepočasna za zares odmeven dosežek. Tako je cilj videla le, ki je po spodbudnem superveleslalomskem nastopu (9.) na koncu z zaostankom debelih petih sekund med 16 uvrščenimi tekmovalkami izvlekla zgolj deseto mesto.Še slabši je bil izplen naših reprezentantov na moški tekmi, na kateri je sicer pred dvema letoma na Švedskem s srebrno kolajno šokiral tekmece, ki se je zaradi bolečin v hrbtu tokrat odpovedal svojemu nastopu. Potem ko stainodstopila in sodiskvalificirali, je bil edini uvrščeni Slovenec na 17. mestu novinec(+ 7,04). Med drugimi so ga prehiteli tudi Španec(12.), Izraelec(13.) in Belgijec(15.)?!Glede na doslej prikazano v Dolomitih in v večjem delu sezone se utegne zgoditi, da bodo naši smučarji in smučarke pretrgali niz osvajanja kolajn na svetovnih prvenstvih. Nazadnje so brez žlahtne kovine na tem tekmovanju ostali leta 2007 v Åreju ...