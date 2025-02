Kopitar v kapetanskem slogu izsilil podaljšek, Kralji odnesli zmago

Hokejisti Los Angeles Kings so po štirih zaporednih porazih ob koncu januarja v zadnjem tednu dni bolj uspešni, proti Dallas Stars so po kazenskih strelih s 5:4 vpisali tretjo zaporedno zmago. Kapetan Anže Kopitar je prispeval gol za 4:4, s katerim je moštvo iz Kalifornije izsililo podaljšek.

Anže Kopitar v akciji. Foto Gary A. Vasquez/Reuters

Kopitar je na ledu preživel dobrih 18 minut, zadetek pa prispeval manj kot 10 minut pred koncem tekme. Rezultat se v rednem delu ni več spremenil, LA bi lahko do zmage prišel v podaljšku, a je bil gol Kevina Fiale razveljavljen. Sledili so kazenski streli, za Kralje sta zadela Adrian Kempe in Fiala, tekma je bila odločena.

Naslednja tekma hokejiste iz Kalifornije čaka že jutri, v derbiju zahodne obale se bodo pomerili z Anaheim Ducks.