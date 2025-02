V Los Angelesu kot v Montrealu, kralji so bili premočni

Hokejisti Los Angeles Kings so še drugič v sezoni v NHL premagali Montreal s tremi goli razlike. Potem ko so v Kanadi zmagali s 4:1, so bili tokrat na domačem igrišču boljši z izidom 6:3, zmago so si zagotovili s štirimi goli v zadnji tretjini tekme. Slovenski zvezdnik Anže Kopitar je k zmagi prispeval podajo.

Dva gola je dosegel Kevin Fiala, po enkrat pa so bili uspešni Vladislav Gavrikov, Warren Foegele, Brandt Clarke, slednji je zadel po podaji Hrušičana, in Trevor Moore, ki je ob koncu zmago potrdil z natančnim strelom v nebranjen gol. Quinton Byfield je pri gostiteljih v statistiko vpisal tri podaje.

Kopitar je na ledu preživel 16 minut in 38 sekund, v tem času je sprožil en udarec v okvir vrat.