Kopitarjevi kralji v MSG prepričljivo boljši od rangerjev

Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL v gosteh premagali New York Rangers s 5:1. V kultni dvorani Madison Square Garden je slovenski as Anže Kopitar ob zmagi kraljev zbral dve podaji. Sedemintridesetletni Hrušičan je podajo prispeval za prvi gol Alexa Turcotta v osmi minuti ter za četrti gol Adriana Kempeja v peti minuti druge tretjine.

Na 2:0 je v 16. minuti povišal Warren Foegele, za 3:0 pa je v 23. minuti zadel Quinton Byfield. Peti zaporedni zadetek v mreži Rangerjev je bil delo Phillipa Danaulta v 26. minuti. Trije hitro prejeti goli so izzvali tudi menjavo vratarjev pri domači vrsti, na led je tako namesto nerazpoloženega Igorja Šesterkina prišel dolgoletni član Los Angelesa Jonathan Quick.

Edini zadetek za New York je nato v nadaljevanju druge tretjine, natančneje v 33. minuti dosegel Filip Chytil. Kralji so bili precej bolj učinkoviti od rangerjev, za pet golov so potrebovali 32 strelov, medtem ko je Darcy Kuemper med vratnicama kraljev ustavil 32 od 33 strelov ter zabeležil sedmo zmago na 13. letošnji tekmi za LA.

Kopitar je z novima dvema podajama v sezoni že pri številki 26. Ob osmih zadetkih ima po 30 tekmah 34 točk in je še naprej najboljši strelec svoje ekipe. Los Angeles ima po 18. zmagi zdaj na računu 39 točk, s čimer je drugi v pacifiški diviziji in četrti na zahodu. Na vzhodu sta po izkupičku boljši le dve ekipi, New Jersey Devils in Washington Capitals.

Kralje na gostujoči turneji po dveh zmagah in porazu čakajo še štiri tekme, za začetek v noči s torka na sredo proti Pittsburgh Penguins. Naslednjo domačo tekmo bodo kralji igrali šele 28. decembra proti Edmontonu.