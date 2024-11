Kopitarja in kralje le 31 sekund ločilo od zmage

Hokejisti Los Angles Kings s kapetanom Anžetom Kopitarjem so v svoji dvorani Cryptom.com Areni morali v soboto zvečer priznati premoč ekipi Chicago Blackhawks. Gostje so po kazenskih strelih zmagali s 4:3, slovenski zvezdnik se ni vpisal med strelce, podal pa je za prvi gol kraljev, ki ga je dosegel Alex Laferriere.

Los Angeles je vodil že z 2:0 (dvakrat je v 4. in 39. minuti zadel Laferriere, Chicago je hitro izenačil prek Nicka Folignoja (44.) in Craiga Smitha (46.). Phillip Danault je v 52. minuti gostitelje spet pripeljal v vodstvo, izid je poravnal Tyler Bertuzzi le 31 sekund pred koncem tekme.

Pri kazenskih strelih je zadnjega za chicaško zmago zadel Ryan Donato, za Kingse je edini zgrešil Alex Laferriere. Los Angeles ima na zadnjih petih srečanjih vrteče se sreče in rezultata niz dveh zmag, poraza, zmage in tega zadnjega poraza s Chicagom, ta je bil pred tekmo pri dnu lestvice zahodne konference lige NHL. Kralji so zdaj četrti.