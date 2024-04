Kot strela z jasnega: Zupančič ne bo več vodil slovenskih skakalk

Čeprav so odgovorni v slovenskih smučarskih skokih potihem napovedovali določene spremembe v ženski reprezentanci, je danes kljub vsemu kot strela z jasnega odjeknila novica, da Zoran Zupančič ne bo več vodil naših neustrašnih deklet z dobitnico velikega kristalnega globusa Niko Prevc na čelu. Podobno presenetljiva je tudi odločitev, da bo novi glavni trener Jurij Tepeš.

Že res, da so tudi vrabčki na vejah dreves ob slovenskih skakalnih centrih že dalj časa čivkali o tem, da kemija znotraj reprezentance ni več takšna, kot je bila nekoč, pa vendarle. Ko je Zupančič spomladi 2018 za krmilom ženske vrste zamenjal Staneta Baloha, se je krivulja slovenskih rezultatov opazno dvignila. Pod njegovim vodstvom so namreč naše skakalke osvojile zgodovinski prvi in še vedno edini pokal narodov (v sezoni 2021/22), v svetovnem pokalu so slavile kar 18 posamičnih zmag (od skupno 20), Nika Križnar (2020/21) in Nika Prevc (2023/24) pa sta si priskakali velika kristalna globusa.

Za nameček je 48-letni Žirovec – če se osredotočimo na največje (posamične) uspehe – popeljal še Uršo Bogataj do naslova olimpijske šampionke (Peking 2022), Emo Klinec do naslova svetovne prvakinje na srednji napravi v Oberstdorfu 2021, Križnarjevo pa tudi do bronastih kolajn na OI 2022 in nordijskem SP 2021 (na veliki napravi). Po koncu olimpijske zime 2021/22 je sicer »Zok«, kakor ga kličejo dekleta, že podal svoj odstop, vendar pa si je čez čas premislil in kljub vsemu ostal selektor. Toda medsebojni odnosi so se začeli krhati, trenja znotraj ekipe so postajala čedalje večja, vendar pa so jih znali vsi skupaj dobro skrivati pred javnostjo.

Jurij Tepeš je pred doslej največjim trenerskim izzivom. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Kje bo Zupančič nadaljeval delo, je za zdaj še skrivnost. Po nekaterih virih naj bi bil v igri za glavnega trenerja italijanskih skakalk, prav nič pa ne bi bilo presenetljivo, če bi se vrnil v Državni panožni nordijski center (DPNC) v Kranju, v katerem je pred leti že deloval.

Nad Niko Prevc bedel že v mladinski ekipi

Kakorkoli že; na čelu slovenske ženske reprezentance ga bo nasledil Jurij Tepeš. Nekdanji vrhunski letalec, ki je obe svoji zmagi za svetovni pokal dosegel v Planici (2013 in 2015), je sicer med svojo kariero večkrat omenil, da se ne vidi v vlogi trenerja. Toda že kmalu po koncu svoje športne poti leta 2020 je postal Balohov pomočnik v naši ženski mladinski vrsti, v kateri je med drugimi bedel tudi nad Niko Prevc. Zdaj je Jurij sprejel še svoj največji dosedanji trenerski izziv – pri 35 letih (toliko jih ima, mimogrede, tudi Robert Hrgota) je postal selektor slovenskih skakalk.