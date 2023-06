Kraft s težkim srcem sporočil svojo odpoved

S slovesnim odprtjem so se sinoči v Krakovu uradno začele tretje evropske igre, na katerih se bodo prvič med seboj merili tudi smučarski skakalci in skakalke. Nastopu v Zakopanah, kjer bodo med 27. junijem in 1. julijem tekme v skokih, pa se je odpovedal avstrijski zvezdnik Stefan Kraft.

»Nisem še v tako dobri formi, ki bi jo potreboval, da bi lahko brez slabe vesti nastopil na takšni prireditvi. Zaradi tega s težkim srcem odpovedujem svojo udeležbo,« je svojo odločitev obrazložil 30-letni Avstrijec, ki si je po koncu prejšnje dolge sezone privoščil daljših oddih. Z ženo Mariso sta se odpravila na šesttedensko popotovanje po svetu.

»Rezervirala sva si zgolj prvi hotel, potem sva se prepustila toku dogodkov,« je razkril Kraft, ki je med drugim užival tudi na Havajih. Reprezentančnim kolegom se je na pripravah spet pridružil šele v začetku tega meseca, nad čemer sicer njegovi trenerji niso bili najbolj navdušeni.