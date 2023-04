Granerud: Emin najboljši polet je bil celo boljši od moških

Halvor Egner Granerud se je v zgodovino smučarskih skokov vpisal kot prvi Norvežan, ki se lahko pohvali z dvema velikima kristalnima globusoma. Potem ko je bil najboljši v zimi 2020/21, se je skupne zmage v svetovnem pokalu veselil tudi v minuli sezoni.

»To je bila zelo dolga zima, v kateri sem imel veliko težkih bitk, še posebej s Stefanom (Kraftom), Anžetom (Laniškom) in Dawidom (Kubackim). Vsi štirje smo vso sezono skakali na noro visoki ravni, zato sem resnično ponosen, da sem na koncu stal na vrhu,« je poudaril Granerud, ki je za svojimi visokimi cilji zaostal le v Planici – tako na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju kot tudi na finalu svetovnega pokala.

»Toda drugače je za menoj fantastična sezona, tako da se ne morem pritoževati,« je pripomnil 26-letni Norvežan, ki je v minuli zimi dosegel ducat zmag, med katerimi mu je najljubša tista iz Garmisch-Partenkirchna.

Nanj so velik vtis naredile tudi skakalke, ki so se v Vikersundu pomerile med seboj na zgodovinski prvi ženski tekmi v smučarskih poletih. »Po mojem mnenju je bil to eden od najpomembnejših vikendov v zgodovini našega športa,« je ocenil Granerud, ki ga živcira, da se – kar zadeva ženske preizkušnje na letalnicah – vse skupaj premika tako počasi.

»Želel bi si več takšnih tekem. Zame ni nobeno presenečenje, da znajo najboljša dekleta zelo dobro leteti,« je pristavil norveški zvezdnik, za katerega ni velikih razlik med skakalci in skakalkami. »Ema Klinec je, denimo, s 14. zaletnega mesta poletela 221 metrov daleč, jaz pa s 13. do 222 metrov. Morda pri drugačnih razmerah, pa vendarle ... Videl sem določene podatke, po katerih je bil njen najboljši polet celo boljši od moških,« je še dejal Granerud.