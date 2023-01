Kranjec se z mešanimi občutki poslavlja od premiere v Schladmingu

Čeprav se je Marco Odermatt, vodilni zvezdnik alpskega smučanja, odpovedal nastopu na današnji veleslalomski premieri za svetovni pokal v Schladmingu, je zmaga vseeno odšla v Švico. Celo dvojna, saj sta vso konkurenco na zahtevni progi pod žarometi za seboj pustila najhitrejši Loic Meillard in drugouvrščeni Gino Caviezel (+ 0,59).

Najboljši slovenski veleslalomist Žan Kranjec je z zaostankom 1,41 sekunde izvlekel šesto mesto, s katerim ni bil ravno navdušen, vendar tudi ne razočaran. Po tekmi so ga prevevali mešani občutki. Od tretjeuvrščenega Avstrijca Marca Schwarza (+ 0,81) ga je na koncu ločilo 60 stotink sekunde.

»Šesto mesto je soliden rezultat, vendar merim višje. Iz tokratne tekme lahko potegnem veliko pozitivnega. Več si očitam zaradi smučanja na prvi progi, na kateri sem si nabral precej velik zaostanek. V drugo sem napadal, kolikor se je dalo, a so me spremljale manjše napake. Do svetovnega prvenstva je še dovolj časa, da še dvignem svojo formo,« je sporočil 30-letni as iz Bukovice pri Vodicah.

Loic Meillard je bil najhitrejši v Schladmingu. FOTO: Georg Hochmuth/AFP

Ne bo zabave, kakšen vrček pa si bo privoščil

Meillard se je veselil svoje druge zmage v svetovnem pokalu, krstno je pred tremi leti slavil na paralelnem veleslalomu v Chamonixu. »Lepo, da mi je končno spet uspelo. Na prvih progah sem bil že večkrat dober, na drugih pa mi je vedno kaj zmanjkalo. Tokrat sem bil pred finalom presenetljivo miren. Vedel sem, kako moram smučati. Govoril sem si, da moram le še ponoviti nastop s prve proge, kar mi je tudi uspelo,« je od silne sreče kar žarel 26-letnik iz Neuchatla in zanikal, da bodo v švicarskem taboru pripravili zabavo, ki jo je napovedal Caviezel: »Ne, zabave ne bo, kakšen vrček pa si bomo že privoščili ...«

Na četrtem in petem mestu sta pristala Norvežana Alexander Steen Olsen (+ 1,29) in Henrik Kristoffersen (+ 1,30). Naš drugi tekmovalec na štartu Štefan Hadalin je razplet za najvišje uvrstitve spremljal zgolj kot gledalec, potem ko je bil na prvi progi s 56. dosežkom veliko prepočasen za finale.