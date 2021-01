Visoki cilji slovenskih skakalk za Ljubno

Vrhunska treninga

Članice slovenske reprezentance A, od leve Jerneja Brecl, Urša Bogataj, Katra Komar, Ema Klinec, Špela Rogelj in Nika Križnar, imajo ambiciozne cilje za Ljubno. FOTO: sloski

Ta konec tedna bo Ljubno ob Savinji znova gostil tekmi svetovnega pokala v smučarskih skokih za ženske. V petek bodo na skakalnici pod Rajhovsko kvalifikacije, dan kasneje ekipna tekma, v nedeljo še posamična. Na Ljubnem bo tekmovalo 12 Slovenk, največ doslej. Iz reprezentance A bodo nastopilein. Prvič pa bo na voljo tudi celoten nacionalni paket s šestimi skakalkami, to soin»Še vedno nadaljujemo z investicijami v naš smučarski center. Letos smo posodobili sistem zasneževanja tudi z novima topovoma, tako da nam je bilo lažje pri pripravi skakalnice, ta je dejansko v zelo dobrem stanju. Želimo si lepega vremena in da se tekme izvedejo varno tako s športnega stališča kot tistega za vse sodelujoče,« pravi, župan občine Ljubno ob Savinji.»Tokratno tekmo pripravljamo v izjemno težavnih razmerah, ki so vezane na obvladovanje koronavirusa. S pomočjo strokovnjakov, epidemiologov in zdravnikov smo pripravili takšne protokole, ki zahteve ureseničujejo. Žal letos ne bo gledalcev, torej dela, ki je ljubensko tekmo delalo popolnoma drugačno od drugih v svetovnem pokalu. Prijavljenih je kar 75 tekmovalk iz 17 držav. Na sobotni ekipni tekmi še nikoli do zdaj ni bilo tako velikega števila reprezentanc kot letos. Vremenski pogoji so bili z zelo nizkimi temperaturami ugodni, tako da je skakalnica popolnoma pripravljena,« je dodal predsednik OK Ljubno»Pričakovanja so visoka. Vedno si zastavim visoke cilje, zdi se mi, da je to pomembno in upam, da cilje dosežem. Grem na polno in poizkusila bom odpraviti težave pri doskoku, to je bila težava zadnjega obdobja. Zdi se mi, da je vse dosegljivo, če ne to tekmo, pa potem kasneje. Skakalnica na Ljubnem je pripravljena vrhunsko, rada bi se zahvalila vsem delavcem, ki so jo pripravili, saj smo lahko naredili dva treninga. Oba treninga sta bila vrhunska,« je omenila Nika Križnar, letos že na drugi stopnički v svetovnem pokalu v Ramsauu. Na Ljubnem je bila dvakrat ekipno druga.Na treningu v telovadnici si je zvila gleženj, nekaj je tudi bolečin v hrbtu. a kot pravi glavni trener, je Križnarjeva kot tank, ki gre v tem smislu prek vsega. Ema Klinec je Avstrijo izpustila zaradi pozitivnega testa na koronavirus. »Skoki so na dobri ravni. Ravno pred kratkim sem se s trenerjem pogovarjala, da v karieri še nikoli nisem delala tako konstantnih skokov. A to je le stopnička do tega, da lahko potem kaj dodaš na tekmi,« je dejala Klinčeva.Urša Bogataj, vrača se po strgani križni vezi, je, da omenimo, na ljubenska stopničke s tretjim mestom prišla leta 2019, lani je bila tretja Nika Križnar, v letu 2016 pa je na obeh posamičnih tekmah na odru za zmagovalke stala Maja Vtič s prvim in drugim mestom, istega leta je bila tretja še Špela Rogelj.