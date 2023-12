Krstna zmaga za Nemca, Jakov Fak se je odpovedal nastopu

Nemški biatlonec Philipp Nawrath je zmagal na današnjem šprintu za svetovni pokal v Östersundu na Švedskem. Slabih 18 sekund je za njim zaostal Norvežan Tarjei Bø (+ 18,7), še eno več pa njegov rojak Vebjørn Sørum (+ 19,8). Med Slovenci sta do točk na 10-kilometrski preizkušnji prišla zgolj Anton Vidmar (+ 1:57,3) s 27. in Lovro Planko (+ 2:08,6​) z 39. mestom.

Tekmo pri 15 stopinjah pod lediščem je odločilo streljanje. Najboljša trojica je zadela vseh 10 tarč, najhitrejše noge pa je imel Nawrath, ki se je veselil krstne zmage med svetovno elito. Z njo je prevzel tudi vodstvo v skupni razvrstitvi. V nemškem taboru so tako dosegli še drugo zmago na drugi posamični tekmi v sezoni.

Slovenski tabor je zadovoljen le delno. Vidmar in Planko sta si priborila nove točke, a sta morala po streljanju stoje vsak po enkrat v kazenski krog, s čimer sta zapravila po deset in več mest. Nastopu se je zaradi mraza odpovedal Jakov Fak, ki je že na štafetni preizkušnji tarnal tudi zaradi slabšega počutja in mu bo dodaten dan odmora prišel še kako prav.

Miha Dovžan (+ 3:13,8), ki je bil pri streljanju nenatančen trikrat, je zasedel 70. mesto. Ob ognjenem krstu na posamični tekmi je Matic Repnik (+ 3:25,7) sicer podrl vse tarče, v zadnjem krogu pa ni zdržal ostrega ritma, tako da je tekmo končal na 73. mestu.

V Östersundu bosta jutri še obe zasledovalni preizkušnji. V moški konkurenci bosta od naših nastopila Vidmar in Planko, v ženski pa Anamarija Lampič.