Kubacki trikrat najboljši, v ospredju tudi Zajc in Lanišek

Najboljši smučarski skakalci so v Titisee-Neustadtu, kjer bo jutri (11.45) peta tekma v poolimpijski sezoni za svetovni pokal, opravili s tremi serijami za uradni trening. V vseh treh poskusih je bil najboljši poljski nosilec rumene majice Dawid Kubacki (139,5 m, 143 m in 138 m). Zelo dober vtis sta zapustila tudi slovenska asa Timi Zajc in Anže Lanišek.

Timi Zajc je imel v prvih dveh serijah (140 m in 139 m) tretji in četrti dosežek, pri zadnjem skoku pa ga je odneslo 129,5 metra daleč, kar ga je uvrstilo na 13. mesto. Anže Lanišek (131,5 m/11. mesto, 135 m/8. in 134,5 m/3.) je stopnjeval svoje nastope in se na koncu približal Kubackemu na 6,9 točke.

Preostali štirje naši reprezentanti Žiga Jelar (133 m/19., 129,5 m/28. in 129,5 m/19.), Lovro Kos (131 m/22., 129,5 m/25. in 124 m/27.), Peter Prevc (124,5 m/32., 133 m/17. in 128 m/20.) in Domen Prevc (129,5 m/28., 119 m/47., 119,5 m/41.) so se sukali okrog zlate sredine.

Jutri popoldne bodo skakalnico Hochfirst na uradnem treningu preizkusile tudi skakalke, v soboto bo na sporedu preizkušnja mešanih ekip, v nedeljo pa še obe posamični tekmi.