Lanišek se je znebil črva v glavi

Najboljši smučarski skakalec to zimo Dawid Kubacki je zmagal v kvalifikacijah za drugo tekmo novoletne turneje, ta bo 1. januarja (14.00) v nemškem Garmisch-Partenkirchnu. Odlično sta nastopila tudi Anže Lanišek in Timi Zajc. Poljak je zgolj za 1,2 točke ugnal Laniška na drugem mestu, tretji pa je bil Zajc, ki je za Kubackim zaostal za 4,1 točke. Poljak, ki je s 144 metri (leta 2021) tudi uradni rekorder olimpijske skakalnice v Garmischu, je s 140,5 metra dosegel daljavo dneva pred Zajcem (138,5 m), ki je bil tretji tudi v kvalifikacijah Oberstdorfa, in Laniškom (138 m).

»To je lep zaključek starega leta. Vesel sem, da sem se po Oberstdorfu, ko sem bil malce bolj zategnjen, s črvom v glavi, danes res sprostil. Skačem sproščeno in tudi lepo,« je po nastopu povedal drugi najboljši skakalec sezone svetovnega pokala Lanišek. Zajc, ki je bil uspešen že v kvalifikacijah prve postojanke, nato pa mu na tekmi ni uspel nastop po željah, pa je dodal: »Vesel sem, da mi je spet uspel lep skok, tako kot v Oberstdorfu. Zdaj upam, da bom to ponovil tudi jutri.«

Na novoletno tekmo, sicer drugo preizkušnjo 71. nemško-avstrijske turneje, so se uvrstili vsi slovenski skakalci. Poleg Laniška in Zajca so bili v kvalifikacijah uspešni tudi Lovro Kos na 18. mestu, Žiga Jelar na 42., Peter Prevc na 43. in Domen Prevc na 48. mestu. V prvi seriji sobotne tekme na izpadanje se bo pomeril en povsem slovenski par; Zajca bo skušal premagati Domen Prevc. Kosa bo izzival po novem Kazahstanec Danil Vasilijev, Jelar se bo pomeril z Nemcem Philippom Raimundom, Peter Prevc z Avstrijcem Danielom Tschofenigom, Lanišek pa bo meril moči z domačinom Luco Rothom.

Dawid Kubacki je še vedno visoko nad vsemi. FOTO: Christof Stache/AFP

Veselijo se novega leta in prve tekme

»Za nami so lepe kvalifikacije. Anže in Timi sta danes res lepo oddelala, verjamem, da sta uživala na skakalnici. Tudi Lovro, preostali trije fantje pa potrebujejo še malce, da se 'najdejo', a mislim, da smo leto lepo končali. Veselim se že novega in prve tekme,« pa je dejal slovenski glavni trener Robert Hrgota.

Na uvodni tekmi letošnje turneje v Oberstdorfu je sicer zmagal danes šesti v kvalifikacijah Norvežan Halvor Egner Granerud, na zmagovalnem odru pa sta stala še Poljaka Piotr Żyła in Kubacki. Slovenci se niso vmešali v boj za sam vrh. Najboljši slovenski dosežek pod Senčno goro je uspel Kosu, ki je bil sedmi, Lanišek pa je bil deseti. Še trije so prišli do točk, Zajc je bil 18., nekdanji dobitnik zlatega orla Peter Prevc 22., Jelar (227,1) pa 28.