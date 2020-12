Kvalifikacije presenetljivo Aschenwaldu, Cene Prevc tretji

Domen Prevc bo odprl jutrišnjo tekmo. FOTO: Kai Pfaffenbach/ Reuters

Philipp Aschenwald je bil najboljši v kvalifikacijah. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

Kvalifikacije pred jutrišnjo otvoritvijo novoletne turneje smučarskih skakalcev v Oberstdorfu je zaznamovalo slabo vreme s sneženjem in močnim vetrom. V takšnih razmerah se je presenetljivo najboljše znašel Avstrijec. Na tekmo se je uvrstilo pet Slovencev,je bil tretji,8.,26.,27. in41.je bil malce prekratek (53.).Aschenwald (134,9 točke) je izkoristil razmere in dobil kvalifikacije pred prvo tekmo novoletne turneje v nemškem Oberstdorfu. Drugi je bil Norvežan(123,8), vodilni v skupnem seštevku svetovnega pokala. Na prvi tekmi bo nastopilo pet Slovencev, najboljši pa je bil Cene Prevc (123,5) na tretjem mestu.Štiriindvajsetletni Prevc je v kvalifikacijah, ki so potekale v zahtevnih razmerah ob sneženju in spreminjajočem se vetru, svoje delo opravil odlično in zaostal le za Aschenwaldom, ki je zbral 11,4 točke več, ter najboljšim skakalcem te zime Granerudom.Ceneta Prevca bo v prvi seriji torkove tekme, na njej bodo tradicionalno v prvi seriji nastopali v parih, izzval skromni RusNajboljši slovenski skakalec v svetovnem pokalu Anže Lanišek (118,2) je imel srečo z razmerami in je v kvalifikacijah po 121,5 metra dolgem skoku zasedel osmo mesto. V prvi seriji se bo pomeril s Kanadčanom Mackenziejem. Domen Prevc (105,7) je skočil 111 metrov in bil na koncu 26., s čimer bo odprl torkovo prvo preizkušnjo prestižne turneje štirih skakalnic. Pomeril pa se bo z zahtevnim tekmecem, saj bo izzval drugega skakalca zime, NemcaV drugem paru bo nastopil Bor Pavlovčič (104,7), ki je po dolgem čakanju na svoj skok zmogel 115 metrov in bo v prvi seriji kot 27. v kvalifikacijah izzval Rusa. Peter Prevc (92,5) se je prav tako uvrstil na tekmo kot 41. Imel je zelo slabe razmere z močnim vetrom v hrbet, v prvi seriji torkove tekme pa zmagovalca iz leta 2016 čaka nastop proti ŠvicarjuV slovenski vrsti je brez tekme ostal Žiga Jelar (78,5), ki je bil z vsega 97,5 metra na 53. mestu med peterico tistih, ki bodo torkovo tekmo spremljali v izteku. V kvalifikacijah je namreč nastopilo le 55 skakalcev, potem ko je zaradi pozitivnega testa na novi koronavirus brez nastopa na prvi tekmi ostala poljska reprezentanca na čelu z lanskim zmagovalcemin v zadnjem času razpoloženimaterPrva tekma turneje bo pod Senčno goro na sporedu v torek ob 16.30. Nato sledi selitev v Garmisch-Partenkirchen.