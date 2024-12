Prevlada Avstrijcev v Oberstdorfu, v prvi seriji dvoboj Lanišek – D. Prevc

Prestižna novoletna turneja smučarskih skakalcev se je začela, v Oberstdorfu so že v kvalifikacijah gledalci pripravili izjemno kuliso, najboljši je bil s 141,5 metra Daniel Tschofenig, ki je za zmago v kvalifikacijah dobil 3000 švicarskih frankov. Avstrijski skakalci so zasedli prvih pet mest, na tekmo se je uvrstilo vseh pet Slovencev.

Najboljši je bil Lovro Kos, ki je kvalifikacije končal na 15. mestu, nosilca v paru bosta tudi Anže Lanišek (22.) in Timi Zajc (23.). Domen Prevc bo kot izzivalec (29.) izzval prav Laniška, najtežje delo pa čaka Žigo Jelarja, ki je zasedel 46. mesto. Zajc se bo v paru prve serije pomeril z Ukrajincem Jevgenom Marusiakom, Keiichi Sato bo izzval Kosa, Jelar pa se bo pomeril s petouvrščenim Maximilanom Ortnerjem.

Slovenci v kvalifikacijah Žiga Jelar: 118,5 m (46.)

Lovro Kos: 131 m (15.)

Domen Prevc: 129 m (29.)

Timi Zajc: 123,5 m (23.)

Anže Lanišek: 127 m (22.) Pari prve serije: Lovro Kos – Keichi Sato

Anže Lanišek – Domen Prevc

Timi Zajc – Jevgen Marusiak

Maximilian Ortner – Žiga Jelar

Anže Lanišek v zraku v Oberstdorfu. FOTO: Kerstin Joensson/AFP

Potek kvalifikacij

S kvalifikacijami je že opravil Žiga Jelar, ki je skakal kot deveti in pristal pri 118,5 metra, kar bo zadoščalo za preboj na nedeljsko tekmo na prvi postaji turneje. Še boljši je bil Kos, ki je na treningu v Planici očitno našel prave občutke, s 131 metri ne bo pri repu uvrščenih na tekmo.

Domen Prevc je bil dva metra krajši, pristal je po 129 metrih in ni bil najbolj zadovoljen s prikazanim, a tudi on ne bo imel težav z uvrstitvijo na tekmo. Četrti je svojo nalogo opravil Zajc, ki je v nekoliko bolj zahtevnih vetrovnih razmerah pristal le pri 123,5 metrih in bo imel v paru prve serije zahtevnega nasprotnika.

Paschke si je oddahnil. FOTO: Kerstin Joensson/AFP

Pred najboljšo deseterico je žirija znižala nalet, na skakalnici je vladalo skoraj brezvetrje in prvi je skočil Lanišek, ki s 127 metri ni bil ravno zadovoljen, uvrstil se je tik pred Zajca. Takoj za njim je Karl Geiger pokazal, da razmere omogočajo dolge skoke, in navdušil domačo publiko. Najboljši je bil Tschofenig, domače občinstvo pa si je oddahnilo po odličnem skoku nosilca rumene majice Piusa Paschkeja (139 m, 6.), ki mu na treningih ni šlo.