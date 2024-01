Lampičeva najhitrejša, a s tremi zgrešenimi streli

Norveška biatlonka Ingrid Landmark Tandrevold je zmagala na šprinterski tekmi na 7,5 km za svetovni pokal v nemškem Ruhpoldingu. Za 27-letno Norvežanko (19:25,4) sta se uvrstili Švedinja Mona Brorsson (+18,2/0) in Italijanka Lisa Vittozzi (+19,0/0), najboljša Slovenka je bila Anamarija Lampič (+58,5/3) na 14. mestu.

Lampičeva je bila v konkurenci 96 tekmovalk zopet najhitrejša na 7,5 km dolgi biatlonski trasi na Bavarskem. Še vidnejšo uvrstitev sta ji preprečila zadnja dva zgrešena strela v stoječem položaju, enkrat je bila nenatančna tudi v ležečem položaju. Na nedeljsko zasledovalno tekmo na 10 km se je od štirih Slovenk uvrstila še Polona Klemenčič (+1:5,3/2) na 45. mestu.

Lena Repinc (+3:04,9/3) je zasedla 74., Živa Klemenčič (+3:06,3/2) pa 75. mesto.

»Dobra tekma za Lampičevo. Na strelišču je bila 70-odstotna, kar je dobro, ob tem je bila najhitrejša v teku. Imela je nekaj težav pri iskanju položaja na streljanju stoje, saj je zelo drselo. Prvič se je znašla v takšnih situacijah,« je dejal glavni trener slovenske reprezentance Ricco Gross.

»Dve napaki sta bili tokrat preveč za Polono. Živa je odlično začela in zadela vse strele leže ter prve tri stoje. Mislil sem že, da bo to njen dan, a je nato zgrešila zadnja dva, ki sta bila sprožena brez nadzora. Lena in Živa sta zaključili s tekmovanjem. Življenje je težko, na obe pa računam že v Anterselvi,« je dodal nemški strokovnjak.