Lampičeve ni zeblo, a so ji naboji zmrznili

Francozinja Lou Jeanmonnot je zmagovalka zasledovalne ženske biatlonske preizkušnje za svetovni pokal v Östersundu na Švedskem. Za le 0,3 sekunde je ugnala Nemko Franzisko Preuss, tretja je bila še ena Nemka Vanessa Voigt (+ 18,5). Edina Slovenka na zasledovanju Anamarija Lampič je zaostala za 3:41,6 in končala na 28. mestu.

Petindvajsetletna Jeanmonnotova, ki si je v petkovem šprintu pritekla prvo posamično zmago v karieri, je danes zadela vseh 20 strelov in bila po zadnjem streljanju v vodstvu. V teku jo je nato sicer ujela Preussova, a je imela Francozinja več moči v ciljnem sprintu za novo zmago. Na četrtem in petem mestu sta končali Norvežanki Juni Arnekleiv (+ 24,7) in Ingrid Landmark Tandrevold (+ 35,9). Preussova, ki si je rumeno majico vodilne delila z Norvežanko Karolino Offigstad Knotten, bo zdaj sama na vrhu skupnega seštevka z 200 točkami, tri več ima od današnje zmagovalke.

Edina slovenska predstavnica Lampič je tekmo začela kot 25., danes pa je znova hitro tekla in slabše streljala. Imela je najhitrejši čas teka, 12 sekund hitrejša je bila od Švedinje Elvire Öberg, vendar je skupno zgrešila šest strelov, kar je zadostovalo za 28. mesto.

Anamarija Lampič je odlično tekla in slabše streljala. FOTO: Lisa Leutner/Reuters

Na Švedskem je bilo tudi tokrat zelo hladno. »Danes sem se ponovno počutila odlično. Zelo dobro sem se ogrela, da me na progi ni zeblo. Začetek z enim kazenskim strelom ni bil slab. Tudi na drugem postanku sem začela odlično, nato pa so mi pri četrtem strelu naboji zmrznili, niso šli naprej in sem dvakrat ustrelila v prazno. Ostala sem sama na strelišču, počasi sem polnila oba naboja, ki sta se mi zataknila še na rokavici. Bila sem zelo nervozna in zato tudi dvakrat zgrešila. Stoje sem nastopila v redu. Tudi rezultatsko na koncu sem lahko zadovoljna, sploh po tem, kar sem počela na strelišču,« je dejala Lampičeva.

Ostale slovenske tekmovalke so na šprintu preveč zaostale in so ostale brez zasledovalne tekme.