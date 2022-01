Anže Lanišek znova na zmagovalnem odru

Nemški smučarski skakalec Karl Geiger (131 m in 143 m) je bil najboljši tudi na drugi tekmi smučarskih skakalcev za svetovni pokal v Titisee-Neustadtu. Na odlično drugo mesto se je tako kot včeraj zavihtel domžalski as Anže Lanišek (132,5 m in 143 m), ki si je tako priboril tretje zaporedne in skupno 11. stopničke v svetovnem pokalu, na tretjo stopnico pa se je vnovič povzpel Geigerjev rojak Markus Eisenbichler (135 m in 134,5 m).

Laniškov podvig sta dopolnila Timi Zajc (129,5 m in 137 m) in Peter Prevc (126 m in 140 m), ki sta skočila na šesto oziroma osmo mesto. Lovro Kos (132,5 m in 132,5 m) in Cene Prevc (129 m in 128 m) sta zasedla 12. oziroma 17. mesto, Žiga Jelar (122 m) pa zaradi težav v finalu ni nastopil, tako da je tekmo končal na 30. mestu.

Po prvi seriji je vodil Japonec Rjoju Kobajaši

V uvodni seriji si je najboljše izhodišče zagotovil japonski zvezdnik Rjoju Kobajaši, ki je pristal pri 135 metrih. Enako daleč je odneslo drugouvrščenega Nemca Markusa Eisenbichlerja, tretje mesto pa je po prvem »polčasu« držal Avstrijec Jan Hörl (133,5 m).

Najboljši Slovenec je bil Anže Lanišek (132,5 m), ki je z zaostankom 4,8 točke za vodilnim Kobajašijem zasedal peto mesto. Tik za 25-letnim Domžalčanom je bil Lovro Kos (132,5 m), elitno deseterico pa je zaokroževal Cene Prevc (129 m). V finale so se zanesljivo uvrstili tudi preostali trije naši reprezentanti: 13. Timi Zajc (129,5 m), 17. Peter Prevc (126 m) in 23. Žiga Jelar (122 m).

Naslednji konec tedna se bodo najboljši skakalci merili v Willingenu.