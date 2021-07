Lanišek na Poljskem pristal na tretjem mestu

Poljak Dawid Kubacki je zmagovalec druge tekme poletne velike nagrade v Wisli na Poljskem. Kubacki je za svoja skoka dobil 264,6 točke, drugi je bil Avstrijec Jan Hörl z 258 točkami, tretji pa je bil najboljši Slovenec Anže Lanišek, ki je za skoka 124,5 in 126 metrov dobil 250,2 točke.



V drugi seriji je velik napredek uspel Tilnu Bartolu. Ta je z najdaljšim skokom tekme 133,5 metra s 17. mesta po prvi seriji v drugi napredoval na končno peto. Zbral je 244,6 točke. Peter Prevc (233,3) je bil 13., Timi Zajc (219,4) 22., Žiga Jelar (204,8) pa 27. Jan Bombek je bil 35. in ni nastopil v finalu.

Naslednja tekma 7. avgusta v Courchevelu

V soboto je zmagal Poljak Jakub Wolny, tokrat je bil šesti, najboljši Slovenec je bil Lanišek na sedmem mestu, Peter Prevc je zasedel 19., Zajc 25., Jelar in Bartol sta bila v prvi seriji diskvalificirana, Bombek pa je s 43. dosežkom prve serije ostal brez finala. Naslednja preizkušnja bo 7. avgusta v Courchevelu.

