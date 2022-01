Lanišek: Na žalost se ta zgodba za zdaj končuje

Gonje zoper Slatnarjevega okovja, s katerim tekmujeta Lovro Kos in Anže Lanišek, v Innsbrucku ni več čutiti. Nasprotniki iz močnejših oziroma vplivnejših reprezentanc so očitno dosegli svoje. Najboljša slovenska skakalca na novoletni turneji bosta morala po Bischofshofnu, kjer bosta po četrtkovem velikem finalu tekmovanja štirih skakalnic konec tedna še posamična in ekipna preizkušnja za svetovni pokal, nove vezi zamenjati s starimi.

Lanišek se je za ta korak odločil že včeraj in vsem, ki so imeli v zadnjem obdobju toliko povedati čez njegovo okovje, nemudoma zaprl usta. Potem ko je imel na uradnem treningu s 125 in 121 metri šesto in 12. oceno, je v kvalifikacijah s 118,5 metra med 78 skakalci iz 12 držav zasedel deveto mesto.

»Vesel sem, da sem se že s prvim poskusom prilagodil na stare vezi, da nisem ostal zakrčen, ampak sem pustil, da me je odnašalo. Tudi preostala skoka sem izvedel z njimi in si dokazal, da znam dobro skočiti ne glede na to, katero okovje imam,« je bil 25-letni Domžalčan pomirjen, potem ko je dobil potrditev tistega, kar je sam pri sebi vedel že prej. Da mu menjava vezi ne bo povzročila preglavic in da se bo lahko tudi s starimi potegoval za (naj)višje uvrstitve.

6. mesto zaseda Anže Lanišek v skupni razvrstitvi za svetovni pokal in 17. v seštevku novoletne turneje.

Seveda mu ni vseeno, da ne sme več uporabljati tistih, s katerimi je konec novembra v Ruki slavil krstno zmago v svetovnem pokalu. Moti ga predvsem način, kako je prišlo do prepovedi. Kakor mu je znano, je bilo namreč okovje za določene ljudi, ki soodločajo o tem, povsem v redu, očitno pa so bili pritiski preveliki, da so ga morali slednjič prepovedati.

Anže Lanišek je takole včeraj letel na Bergislu. FOTO: Lisi Niesner Reuters

V Oberstdorfu zaradi kamermana ni mogel do svojih smuči

»Na žalost se zgodba za zdaj končuje. Ker nekdo ni dobil nečesa, so to takoj prepovedali. In to kljub temu, da je Peter Slatnar že pred šestimi leti predstavil koncept teh vezi pristojnim pri Mednarodni smučarski zvezi, ki nad njimi niso imeli pripomb oziroma so jih že odobrili. Razlika je bila le v tem, da so bile izdelane za nekoliko drugačen čevelj,« je pojasnil Lanišek in pristavil, da so mnogi že pretiravali v »lovu na čarovnice«.

Vse skupaj se je stopnjevalo po Anžetovem podvigu na Finskem. »Zdelo se mi je, da se vse vrti le še okrog teh vezi. Bilo je precej grdo, v Oberstdorfu, denimo, niti po svoje smuči nisem mogel iti, ker je snemalec stal pred njimi, da je lahko okovje posnel povsem od blizu. Moral sem ga celo pocukati, da se je vendarle umaknil,« se je spomnil član SSK Mengeš in se na glas vprašal, ali mu bodo zdaj prepovedali tudi stare vezi.

Najizkušenejši slovenski reprezentant Peter Prevc na to gleda kot na onemogočanje. »Očitno je do konca zime premalo časa, da bi drugi razvili takšno okovje. Zato so ga tudi prepovedali. Ko katera druga nacija prinese kaj novega, gre to skozi. Spomnimo se le nemških čelad, ki niso izdelane po pravilih FIS, pa jih niso prepovedali. Nekateri imajo tudi aerodinamične pripomočke na okovju, pa se nihče ne spotakne ob njih,« je primerjal 29-letnik iz Dolenje vasi pri Železnikih.