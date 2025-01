Lindsey Vonn še zna, v St. Antonu znova v svetovnem vrhu

V avstrijskem St. Antonu smo pospremili ženski smuk, kjer so bile na ne preveč selektivni, drsalni progi razlike zelo majhne. Prave zimske razmere so omogočale hitro smučanje tudi z višjimi štartnimi številkami, kar je lepo unovčila povratnica v svetovni pokal Lindsey Vonn in se zavihtela na šesto mesto. Prvič v karieri je v smuku slavila Federica Brignone.

Italijanka je do zmage prismučala s številko 14, drugo mesto si je obetala Ester Ledecka, kazalo je tudi na prve stopničke Laure Pirovano v karieri. A je imela drugačne načrte Švicarka Malorie Blanc, ki je s številko 46 do konca ogrožala Brignonejevo in zaostala le sedem stotink sekunde, kar je bilo dovolj za drugo mesto. Ledecka je bila tretja, Pirovanova pa bo na prve stopničke še nekoliko počakala.

Edina Slovenka na štartu Ilka Štuhec je bila hitra v zgornjem delu, tudi v srednjem je smučala brez večjih napak. Obetala se ji je uvrstitev med 5. in 10. mesto, nato pa je v zadnjem zavoju šla iz idealne linije in pustila na progi nekaj časa, kar jo je stalo še boljše uvrstitve. Zasedla je 17. mesto.

Ilka Štuhec v cilju ni bila povsem zadovoljna. FOTO: Leonhard Foeger/Reuters

Še bolje je bila na poti veteranka Lindsey Vonn, smučarska javnost z zanimanjem spremlja njeno vrnitev med elito. Pri 40. letih se je lastnica 43 smukaških zmag v svetovnem pokalu prvič v »drugi karieri« pomerila v smuku in bila do zadnjega merjenja vmesnega časa celo v igri za zmago, na koncu pa je bila tudi s petim mestom Američanka zelo zadovoljna.